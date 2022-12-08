Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» улучшил связь в Ефремове

«Мегафон» провел комплексную работу по модернизации и строительству новых базовых станций 4G в столице Красивомечья. Скорость мобильного интернета для активных онлайн-пользователей выросла на 10%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Теперь базовые станции одновременно обслуживают гораздо больше пользователей и при этом обеспечивают высокую скорость передачи данных. Жители и гости города могут с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильного соединений и малого времени отклика сети.

Модернизация сети также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис предоставляет не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абоненты могут без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Ефремов обладает большим туристическим потенциалом. С одной стороны, это “писательский” город: здесь сохранился музей-усадьба семьи Буниных, этим местам посвящал свои строки Константин Паустовский, а Александр Грибоедов писал здесь “Горе от ума”. С другой стороны, путешественников захватывают пейзажи, которые открываются у реки Красивая Меча. Модернизация сети позволяет нашим абонентам еще продуктивнее пользоваться онлайн‑ресурсами и делиться местными красотами из любой точки города», — отметил директор «Мегафона» в Тульской области Александр Шиленков.

Среди городов региона с населением до 40 тыс. человек Ефремов занимает первое место по темпам роста потребления мобильного интернета: по итогам 11 месяцев 2022 г. трафик абонентов вырос на 25%. В целом около 8% мобильного трафика в регионе генерируют именно жители Ефремова. Только за последний месяц абоненты прокачали сеть «Мегафона» на 77 ТБ. Этого достаточно, чтобы послушать аудиокнигу Ивана Бунина «Антоновские яблоки» более 208 тыс. раз.

Ефим Климов, «Эттон»: Как мы получили грант на разработку MES-системы
Поддержка ИТ-отрасли

***

«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С «Билайна» требуют миллиарды по долгам его владельца

Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль

«Мегафон» избавился от своей доли в «Связном»

Для работы новой ИТ-системы «Калашникова» понадобился забытый китайский стандарт связи

«Билайн» продают его топ-менеджменту

Мошенники ежемесячно воруют у россиян миллиарды. Защитные меры не работают, суммы украденного бьют рекорды

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще