«Мегафон» улучшил связь в Ефремове

«Мегафон» провел комплексную работу по модернизации и строительству новых базовых станций 4G в столице Красивомечья. Скорость мобильного интернета для активных онлайн-пользователей выросла на 10%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Теперь базовые станции одновременно обслуживают гораздо больше пользователей и при этом обеспечивают высокую скорость передачи данных. Жители и гости города могут с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильного соединений и малого времени отклика сети.

Модернизация сети также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис предоставляет не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абоненты могут без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Ефремов обладает большим туристическим потенциалом. С одной стороны, это “писательский” город: здесь сохранился музей-усадьба семьи Буниных, этим местам посвящал свои строки Константин Паустовский, а Александр Грибоедов писал здесь “Горе от ума”. С другой стороны, путешественников захватывают пейзажи, которые открываются у реки Красивая Меча. Модернизация сети позволяет нашим абонентам еще продуктивнее пользоваться онлайн‑ресурсами и делиться местными красотами из любой точки города», — отметил директор «Мегафона» в Тульской области Александр Шиленков.

Среди городов региона с населением до 40 тыс. человек Ефремов занимает первое место по темпам роста потребления мобильного интернета: по итогам 11 месяцев 2022 г. трафик абонентов вырос на 25%. В целом около 8% мобильного трафика в регионе генерируют именно жители Ефремова. Только за последний месяц абоненты прокачали сеть «Мегафона» на 77 ТБ. Этого достаточно, чтобы послушать аудиокнигу Ивана Бунина «Антоновские яблоки» более 208 тыс. раз.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.