IPhone в России значительно подешевели с осени прошлого года

Аналитики «Авито» изучили динамику цен на смартфоны бренда Apple 15 серии на платформе в апреле и мае 2024 г. относительно периода, когда начались продажи этих смартфонов в России — сентября и октября 2023 г. IPhone 15, IPhone 15 Pro, IPhone Pro Max в среднем подешевели на 25%, и в связи с заметным снижением цен стали продаваться в шесть раз чаще. Другие популярные смартфоны от Apple тоже стали доступнее за анализируемый период. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди IPhone 15 серии заметнее всего снизились цены на IPhone 15 — стали дешевле на 32%. Средняя стоимость нового устройства на платформе в мае — 65 тыс. руб. Продажи этих устройств на «Авито» с осени выросли в 18 раз. IPhone 15 Pro снизился в цене на 25% до 86,7 тыс. руб. В рублевом эквиваленте снижение составляет 30,6 тыс. руб. Смартфоны за полгода показали рост продаж в 5,4 раз. IPhone 15 Pro Max в апреле и мае продавался в среднем за 87,1 тыс. руб. — это на 18% ниже, чем в период, когда смартфоны только появились в продаже в России. Эти смартфоны в исследуемый период покупали в 4,9 раз чаще, чем осенью.

Лидером по доле продаж на «Авито» по итогу апреля и мая 2024 г. среди новых смартфонов от Apple стал IPhone 15 Pro Max с долей 12%. Второй по популярности IPhone — 15 Pro, доля в общем объеме продаж — 10%. Замыкает тройку лидеров IPhone 15 с долей 8%.

Самые популярные в России модели IPhone, апрель- май 2024, сравнение с сентябрем-октябрем 2023 г.

Другие популярные смартфоны от Apple тоже стали доступнее за анализируемый период. Например, IPhone 13 стал дешевле на 13%, цена снизилась до 44,5 тыс. руб. IPhone 11 продавался на «Авито» на 16% дешевле — в среднем по 23,9 тыс. руб.