МТС открыла предзаказ на iPhone 15

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила предзаказ на iPhone 15. Владельцы виртуальных сертификатов смогут получить новинки одними из первых в России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стоимость виртуального сертификата составляет 50 тыс. рублей. Приобрести его можно в интернет-магазине МТС. Также в каждом салоне МТС специалисты компании могут помочь оформить сертификат. Номинал сертификата засчитывается в счет стоимости iPhone, поэтому при получении товара клиенту необходимо оплатить лишь оставшуюся сумму смартфона.

Сразу после презентации Apple специалисты колл-центра МТС свяжутся с каждым обладателем сертификата, чтобы уточнить все детали заказа. После оплаты покупки клиенты получат в подарок кешбек в размере 3 тыс. руб. и МТС PayTag, который дает возможность привязать к платежному стикеру около 20 карт различных банков.

«Продукты от Apple уже давно зарекомендовали себя как революционные решения, поэтому они всегда пользуются высоким спросом у россиян уже на старте предзаказов. Мы всегда стремимся презентовать все новинки одними из первых в России или в мире, поэтому и сейчас предлагаем уникальную возможность для покупки iPhone 15. С помощью виртуального сертификата каждый клиент сможет не только получить новый смартфон, но и годовую гарантию от МТС», - сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.