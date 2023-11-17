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Caviar представил кастомный iPhone за 700 тыс. руб. со стрелой времен Рюрика на корпусе

Caviar представил на сайте серию кастомных iPhone 15 Pro Versus. Флагман украшен фрагментом стрелы времен Рюрика. Также среди премиальных материалов коллекции – золото 24K, автомобильный карбон и титан авиационного класса. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – бренд, который создает люксовые версии гаджетов Apple, сочетая редкие материалы и современные технологии. На этот раз Caviar дизайнеры компании черпали вдохновение из истории мужества. Новая коллекция кастомных iPhone – Versus – оживляет концепцию маскулинности и динамизма.

Флагманом коллекции Versus стал iPhone 15 Pro Max Viking, стоимость которого составляет 704 тыс. руб.. Ювелиры Caviar инкрустировали его осколком стрелы викинга (850-1000 н.э.), которая могла принадлежать самому Рюрику – варяжскому князю и основателю известной царской династии.

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Фото: Caviar
Caviar Versus

Корпус смартфона выполнен из кованого карбона, взятого из производства спортивных автомобилей Lamborghini. Дизайн повторяет контуры шлема викинга, а фигурная панель украшена рамками, покрытыми 24-каратным золотом.

Одной из ключевых особенностей этой коллекции iPhone 15 Pro являются особая цветовая палитра, которая вобрала в себя 4 самых мужских цвета: синий (Nord), зеленый (Verdant), черный (Windstorm) и серый (Viking). Корпуса сделаны из титана авиационного класса, а цветные вставки – из крокодиловой кожи и кованого карбона.

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Цифровизация

«При создании дизайнов новой коллекции мы очертаниями шлемов разных эпох. Спартанцы, викинги, рыцари – все мужество мировой истории на корпусе iPhone», – сказал Сергей Китов, генеральный директор Caviar.

Цены начинаются с 484 тыс. руб. за iPhone 15 Pro Windstorm, самая дорогая модель - iPhone 15 Pro Max Viking 1 TБ, его стоимость составляет 704 тыс. руб.

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