«Авито»: полгода с выхода iPhone 16 – версия Pro Max вошла в топ-10 самых популярных моделей смартфонов

Аналитики «Авито» изучили продажи iPhone от Apple и решили проследить, как менялась динамика с момента выхода iPhone 16. За полгода iPhone 16 Pro Max вошла в топ-10 самых популярных моделей на площадке. При этом в пятерку лидеров вошли все те же модели, что и годом ранее. Активнее всего на площадке за последний год стали покупать различные версии iPhone 15 и iPhone 13. В среднем за полгода цены снизились на 13%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

iPhone 16 — в десятке лидеров

Топовая версия iPhone 16 — Pro Max за полгода успела войти в топ-10 лидеров продаж на площадке, заняв долю в 3% от всех смартфонов Apple. В среднем ее покупали за 79 тыс. руб. «с рук» и за 114 тыс. руб. в новом варианте. Также 2% продаж пришлось на iPhone 16 Pro — средняя стоимость модели в ресейле составила 94 тыс. руб., новой — 111 тыс. руб. Доля в 1% пришлась на iPhone 16 — его в среднем покупали за 73 тыс. руб. «с рук» и за 80 тыс. руб. новый. Увеличенная версия базовой модели — iPhone 16 Plus — оказалась наименее популярной из этой линейки. Средняя цена на устройство в ресейле составила 70 тыс. руб. и 96 тыс. руб. в новом варианте.

Лидером роста продаж стал iPhone 15 — за год его стали покупать в два раза чаще. На втором месте — его двойник с увеличенным дисплеем iPhone 15 Plus — продажи этой модели выросли на 66%. Также на 47% чаще покупали iPhone 13 и на 42% — его мини-версию iPhone 13 mini. Пятерку лидеров замыкает iPhone 15 Pro — его продажи год к году выросли на 36%.

Самые популярные модели

В целом продажи Apple iPhone с октября по январь увеличились на 3% год к году. С выходом нового iPhone 16 цены на остальные модели традиционно снизились — в среднем на 13%. В основном пользователи «Авито» покупали смартфоны в ресейле. На них пришлось 74% от всех продаж. Топ-5 самых популярных моделей на площадке за последние полгода — iPhone 11, iPhone 13, iPhone 12, iPhone XR и iPhone 15 Pro Max. Эти же модели входили в пятерку лидеров в аналогичном периоде годом ранее.

Так, самой популярной моделью на площадке остается iPhone 11, которая вышла в 2019 г. — на нее приходится наибольшая доля продаж (8%) от всех смартфонов Apple. В среднем ее можно купить за 17 тыс. руб. «с рук» или за 24 тыс. руб. в новом состоянии. Это на 30% меньше, чем полгода ранее. На втором месте — модель 2021 года iPhone 13 с долей 5%. Ее средняя цена в ресейле составила 35 тыс. руб., а в новом варианте — 44 тыс. руб. Цены снизились на 24%. Топ-3 с долей 4% замыкает модель предыдущего поколения iPhone 12 — в среднем она обходится в 24 тыс. руб. при покупке «с рук» и в 31 тыс. руб. в новом варианте. Эта модель стала дешевле на 28%.

Далее следует модель 2018 г. iPhone XR — на нее пришлось 3% продаж. В среднем в ресейле ее можно купить за 11 тыс. руб., а новую — за 16 тыс. руб. За полгода цены снизились на 31%. Также в топ-5 вошел iPhone 15 Pro Max, вышедший в 2023 г. Он в среднем обходился покупателям в 87 тыс. руб. «с рук» и в 90 тыс. руб. в новом варианте. Это на 9% меньше, чем полгода ранее.