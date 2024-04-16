Caviar выпустил коллекцию iPhone 15, вдохновленную фильмами о мафии

Российский люксовый бренд Caviar дополнил свою коллекцию смартфонов и аксессуаров Desperado новыми моделями. Коллекция вдохновлена фильмами о мафии, поэтому новинки украшены черепами, гравировками лезвий и даже следами от пулевых выстрелов. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar уже 12 лет работает на рынке люксового дизайна современной техники Apple и Samsung. В прошлом году компания порадовала пользователей, выпустив коллекцию Desperado (рус. «Отчаянный»), в латиноамериканской тематике, с барельефами кастетов и тычковых ножей, с узорами бандан мексиканских и колумбийских уличных группировок.

В обновлении под названием «Desperado Mafia» дизайнеры бренда разместили на корпусе iPhone 15 Pro отсылки к культовым фильмам и сериалам о гангстерах. В новый выпуск вошли смартфоны, посвященные франшизам – «Крестный Отец», «Острые Козырьки» и «Неприкасаемые». Не обошлось и без декоративного оружия – изображений лезвий и следов от пулевых выстрелов. Естественно, все элементы представляют собой лишь украшения. Данная коллекция является художественным вымыслом дизайнеров, представляя собой исключительно развлекательный и декоративный характер элементов, авторы не пропагандируют оружие и его использование.

Caviar выпустил коллекцию iPhone 15, вдохновленную фильмами о мафии

Флагманская модель коллекции называется Godfather (рус. – «Крестный Отец»). Черный титан с золотыми акцентами, название Godfather и цитата из одноименного фильма «Ничего личного — только бизнес» делают его реликвией для любителей гангстерских фильмов и мужественности.

Revenge (рус. – «Месть») – это второй смартфон с изображением золотого черепа и лезвия, украшенного силуэтом Томаса Шелби, главного мафиози из нашумевшего сериала «Острые козырьки». Корпус модели сделан из титана и украшен кнопками из 18-каратного золота. Эту опцию компания впервые применила именно в Desperado Mafia для моделей Godfather для Revenge.

Изображение лезвия – не единственное «оружие» из нового релиза. В коллекции также появилась модель Capone, корпус которой покрыт декоративными пулевыми выстрелами, поверх которых нанесена цитата из фильма «Неприкасаемые» про Аль Капоне – «Не переставай бороться, пока бой не окончен».

Цены на обновленную коллекцию «гангстерский смартфонов начинаются от 489 тыс. руб. за iPhone 15 Pro Capone (128 GB). Самая дорогая модель – iPhone 15 Pro Max Revenge за 644 тыс. руб.