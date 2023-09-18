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Caviar вернул золотой, фиолетовый и красный корпус для серии iPhone 15 Pro

Caviar представил на сайте кастомный iPhone 15 Pro с вариациями корпусов в ярких цветах, цена превысила 650 тыс. руб. В коллекции использовались премиальные материалы, такие как 24-каратное драгоценное золото, автомобильный карбон темно-красного и фиолетового цветов, а также титан. Caviar выпустил и свой собственный iPhone Ultra. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Новая коллекция кастомных iPhone от Caviar под названием Rich Colors порадовала фанатов Apple, разбавив релиз iPhone 15 Pro/Max яркими красками. Одной из ключевых особенностей кастомной серии является разнообразие вариантов цвета, всего было выпущено пять корпусов.

Еще до презентации многие хотели увидеть iPhone 15 Pro Max в темно-красном цвете, но девайс остался на картинках инсайдеров. Caviar решил исправить ситуацию, создав кастомный корпус из мраморного карбона темно-красного цвета, взятого с производства автомобилей Lamborghini. Логотип Apple сделан из черного перламутра, как и во всех моделях этой коллекции с черным яблоком.

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Caviar вернул золотой, фиолетовый и красный корпус для серии iPhone 15 Pro

Флагманом коллекции Rich Colors заслуженно является iPhone 15 Pro Max Ultra Gold, стоимостью 650 тыс. руб. Несмотря на то, что Apple не выпустила iPhone Ultra, Caviar решила назвать два устройства в его честь, чтобы подчеркнуть их элегантность и престижность. iPhone 15 с золотым корпусом также недоступен, поэтому Caviar создал свою версию с 24-каратным золотым покрытием. Золотой логотип Apple целиком сделан из 18-каратного золота, вес можно уточнить по запросу.

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Еще одним устройством с золотым логотипом является Ultra Black. Этот iPhone может похвастаться черным корпусом из титана и логотипом Apple из драгоценного золота 24K. Художники Caviar решили не копировать глубокий фиолетовый цвет в этой серии кастомных устройств, заменив его сиреневым. Этот вариант корпуса выполнен из углеродного волокна. Фиолетовые волокна создают волшебный узор, напоминающий картину «Звездная ночь» Ван Гога.

Цены стартовали с отметки 439 тыс. руб. за модели Dark Red и Starry Night (128 ГБ). Самой дорогой моделью является iPhone 15 Pro Max Ultra Gold, ее стоимость составляет 650 тыс. руб.

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