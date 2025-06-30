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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177700
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Колосов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» помогает повысить клиническую эффективность нейрохирургии на Ставрополье 1
14.11.2024 Ставропольский край улучшает показатели по медицинским инцидентам с помощью аналитической платформы «N3.Аналитика» 1
18.01.2024 Лучше яблока: каждый пятый россиянин ищет замену своему старому девайсу от Apple 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Колосов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 156 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 57 1
Apple Inc 12308 1
LG Electronics 3642 1
Sony 6578 1
Samsung Electronics 10395 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 181 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 165 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 124 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 871 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1627 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9731 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2284 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1743 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 422 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4949 1
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 30 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2259 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1278 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9605 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1630 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7867 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25006 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 584 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 548 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 20 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7189 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 32 1
Apple iPhone 15 142 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5498 1
Мальков Евгений 4 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 923 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 1
Южная Корея - Республика 6745 1
Япония 13388 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9170 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 455 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 37 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6402 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
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