Лучше яблока: каждый пятый россиянин ищет замену своему старому девайсу от Apple

Россиянам сложно отказаться от привычных девайсов от Apple из-за незнакомого управления экраном (16%), сложной логики меню приложений (14%) и чувства неловкости за телефон от другого производителя. Согласно опросу CDEK.Shopping, наибольшее доверие у россиян вызывают модели от китайских (43%), корейских (35%) и американских (12%) производителей. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Каждый пятый россиянин (20%) задумался о том, чтобы заменить свой девайс от компании Apple на продукцию других брендов. Почти каждый второй (43%) больше всего доверяет китайским производителям. Треть респондентов (35%) делают выбор в сторону техники из Кореи, например Samsung или LG. Еще 12% выбирают бренды из США (12%), а 3% — японские, например Sony.

Подобрать замену оказывается непростой задачей, поэтому россияне выделяют для себя несколько критериев. Самым важным становится наличие уникальных и полезных функций, которых нет у других девайсов (20%), например, качество съемки и отсутствие предустановленных программ. Еще 17% респондентов считают, что все базовые и необходимые приложения должны быть бесплатными, а 14% — будут смотреть на стоимость устройства.

Не обошлось и без трудностей при переходе на новую операционную систему и совершенно незнакомый интерфейс. Каждому шестому (16%) пришлось заново обучаться управлению экраном. 14% запутались в логике меню, а еще столько же (14%) — смутила операционная система. Лишь 2% россиян признались, что основным препятствием было чувство неловкости и стеснения стыд за владение таким устройством и то, что придется показать его в компании друзей или коллег.

«По данным сервиса CDEK.Shopping самым популярным телефоном 2023 года все же стал iPhone 15 128 Black. Однако чаще всего заказывали его различные конфигурации — iPhone 15 Pro (42%), следом по популярности — Pro Max (17%), а iPhone Plus был интересен только 6% россиян.

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«В день предпродаж пользовали чаще всего выбирали версию Pro, а в период распродаж — iPhone 15 в минимальной комплектации. Кстати, в стандартной конфигурации «айфон» чаще всего покупали в черном цвете, а розовая новинка оказалась менее популярной. При этом Pro и Pro Max заказывали в основном в синем цвете, а второе место занял натуральный титан. Как выяснилось, россияне предпочитают оперативной памяти облачное хранение и не гонятся за большим количеством гигабайт. Среди объемов памяти чаще всего выбирают 256 ГБ и 128 ГБ», — сказал Дмитрий Колосов, директор по маркетингу CDEK.Shopping.

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