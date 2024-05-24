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Самым популярным смартфоном у россиян стал iPhone 15

Сервис для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping проанализировал покупательское поведение и выявил, какие смартфоны чаще всего заказывали россияне за прошедший год. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping.

Самым популярным телефоном стал iPhone 15 128 Black. Его заказывали в разных конфигурациях: 42% покупателей выбрали iPhone 15 Pro, 17% остановились на модели Pro Max, а iPhone Plus был интересен только 6% клиентов.

Предыдущую модель, iPhone 14, тоже покупали довольно активно — на нее пришлось 26% от общего объема продаж смартфонов Apple. Чего не скажешь про iPhone 13, которым заинтересовались лишь 2% покупателей.

Как выяснилось, россияне предпочитают облачное хранение и не гонятся за большим количеством гигабайт. Среди объемов памяти чаще всего выбирают 256 ГБ и 128 ГБ.

Пик заказов приходится на сентябрь — в этом месяце традиционно открывают предзаказ новинок. В день предпродаж чаще всего выбирают версию Pro, а на распродаже покупают iPhone 15 в минимальной комплектации.

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Телефоны на Android занимают около 23% продаж. Самым популярным смартфоном в прошлом году оказался лимитированный Xiaomi Redmi Note 12 Turbo в стиле Гарри Поттера.

Средний чек в категории составляет 95,124 тыс. руб. Самый дорогой проданный телефон стоил 250 тыс. руб., это Vertu iVERTU 5G Calfskin 512. На втором месте — Apple iPhone 15 Pro Max, 1 ТБ Natural Titanium стоимостью 242 тыс. руб.

Смартфоны занимали почти треть от общего числа заказов на платформе — показатель составлял 32%. После снижения порога беспошлинного ввоза в этом году доля снизилась до 14%.

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