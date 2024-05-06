Caviar выпустила «победный» комплект iPhone 15 Pro к 9 мая

Caviar представил на сайте патриотический комплект для победителей. В него входит iPhone 15 Pro, посвященный 79 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также футляр с встроенным мини-телевизором, который проигрывает «День Победы». Об этом CNews сообщили представители Caviar.

«Победный» телефон украшен ювелирной эмалью в цветах Георгиевской ленты, а также барельефом пятиконечной звезды из авиационного титана. Дизайн дополнен панно из телячьей кожи в красном цвете, символизирующем силу и энергию в русской культуре.

«Мы отдаем дань уважения великому празднику, Дню Победы, героям Великой Отечественной войны и всем, кто участвует в сегодняшних победах» – отметил Сергей Китов, генеральный директор Caviar.

На этот раз каждый, кто закажет комплект, получит телефон в особенном футляре со встроенным дисплеем. При распаковке футляр будет воспроизводить патриотическое видео о победе. Также при открытии коробки будет звучать песня «День Победы».

Caviar уже выпускал подобные модели в рамках коллекции «Россия», в компании отмечают рост спроса на телефоны такой тематики. Недавно вышел iPhone «Президент», посвященный победе президента на выборах.

Цена комплекта начинается от 519 тыс. руб. за iPhone 15 Pro Победа (128 ГБ).