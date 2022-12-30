Apple в 2023 г. исправит один из двух фундаментальных недостатков iPhone

Apple собирается научить свои iPhone намного дольше работать без подзарядки. Для этого она создает чип А17, который будет на 35% экономичнее в сравнении с актуальным А16. Быстрая разрядка – один из двух главных недостатков iPhone, но его Apple исправит только в iPhone 15 Pro и Pro Max – младшим моделям этот CPU не достанется. Второй недостаток – высокая цена, и есть вероятность, что Apple тоже начнет бороться с ним в 2023 г.

Сутки напролет на одном заряде

В скором времени будет решен вопрос быстрой разрядки смартфонов Apple iPhone, пишет профильный ресурс MacRumors. Значительные изменения в этом плане их владельцев ожидают осенью 2023 г., но лишь тех, кто собирается перейти на новые, пока не анонсированные мобильники серии iPhone 15, и то далеко не всех из них.

Решить проблему плохой автономности Apple планирует вовсе не установкой более емкого аккумулятора. Батарея, может, и станет немного больше, но, вероятно, лишь номинально. Намного более серьезный прирост времени работы iPhone без подзарядки даст переход на новый процессор Apple A17.

По информации MacRumors, А17 окажется на 35% более энергоэффективным в сравнении нынешним А16. Как именно Apple собирается добиться этого, пока до конца неясно, но совершенно очевидно, что без помощи своих тайваньских партнеров ей совершенно никак не обойтись.

«Тайный» помощник Apple

Основным отличием А17 от А16 станет техпроцесс. Нынешний А16 производится по 4-нанометровой топологии – суперсовременной, освоенной лишь осенью 2021 г. Apple – одна из немногих компаний, у которых есть такие чипы – пока ими владеют, кроме нее, лишь Qualcomm и MediaTek.

Apple A16 нельзя назвать устаревшим процессором. Но в то же время по своим характеристикам он уступает как минимум двум прямым конкурентам

A17 окажется 3-нанометровым. Сам процессор пока не готов, а необходимая для его производства линия, тем временем, построена и даже работает.

Первым вендором микросхем, освоившим 3-нанометровые нормы, стала тайваньская компания TSMC – ее 3-нанометровая линия функционирует с конца декабря 2022 г.

Именно TSMC выпускает чипы для Apple, Qualcomm, MediaTek и целого ряда других компаний с мировым именем. И именно она начнет выпускать А17, как только Apple завершит его разработку.

Таким образом, если бы TSMC не перешла на 3 нм, едва ли А17 смог бы умерить свои аппетиты по части потребления энергии на треть в сравнении с и без того очень экономичным А16. Впрочем, у TSMC есть очень грозный конкурент – Samsung, которая тоже очень быстро движется в сторону 3 нм – свое 4-нанометровое производство у нее уже есть.

TSMC весьма заинтересована в сотрудничестве с Apple – это один из крупнейших ее клиентов в последние годы, хотя раньше этот титул носила китайская Huawei. С мая 2020 г. TSMC запрещено выпускать для нее процессоры, правда, только с современными техпроцессами. А CPU, выполненные по древним нормам, Huawei не особо интересны.

Apple со своей стороны может стать крупнейшим заказчиком TSMC по части именно 3-нанометровых микросхем. Как пишет MacRumors, именно эта топология будет использоваться в грядущих чипах M2 Pro и M2 Max для настольных компьютеров Mac, ноутбуков MacBook и, вероятно, для планшетов iPad Pro.

Чего еще ждать от А17

Новый мобильный CPU Apple, с высокой долей вероятности, сможет похвастаться гораздо более продвинутой графической подсистемой в сравнении с интегрированной в А16. Реализовать это, на деле, будет совершенно не сложно, поскольку в А16, на самом деле, установлена графика прямиком из процессора А15 почти полуторалетней (на данный момент) давности.

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По информации MacRumors, Apple очень хотела «прокачать» видеоподсистему своего А16 путем добавления в нее поддержки трассировки лучей. Подобное вполне реализуемо, поскольку в активе компании ARM уже имеется такая технология, а именно на архитектуре ARM и базируются все современные чипы Apple.

Переход iPhone на чип А17 может вернуть им интерес потенциальных покупателей

Но реализовать задуманное Apple к релизу линейки iPhone 14 не удалось – тестовые образцы чипов с трассировкой лучей были готовы, но они перегревались, что в итоге и заставило Apple на время отказаться от этой технологии. Таким образом, у нее появился запас времени длиною в год – до сентября 2023 г. и выхода новых iPhone 15, пишет MacRumors.

К слову, мобильные ARM-процессоры с трассировкой лучей уже существуют. Apple не удалось стать первопроходцем в этом – ее, а заодно и Qualcomm, опередила тайваньская MediaTek, в ноябре 2022 г. анонсировавшая свой новый флагманский CPU Dimensity 9200.

Apple не может без подвоха

В серии iPhone 14 лишь только модели Pro и Pro Max получили процессор А16 – обычные iPhone 14 и 14 Plus работают на А15, что, к слову, стало одной из причин их фееричного провала на мировом рынке.

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Но, похоже, в 2023 г. Apple этот урок не усвоит – вполне возможно, что iPhone 15 и 15 Plus будут работать на процессоре А16, тогда как суперсовременный А17 Apple поставит только в iPhone 15 Pro и Pro Max.

В этом случае Apple рискует второй раз наступить на те же грабли и к концу 2023 г. подойти позорно низкими продажами iPhone 15 и 15 Plus. Но, судя по всему, у компании созрел план, как избежать столь плачевных для нее и ее репутации последствий.

Как сообщал CNews, даже если iPhone 15 и 15 Plus не получат новый CPU, то велика вероятность присутствия в них других «фишек» старших Pro-моделей. Это в первую очередь мощная 48-мегапиксельная камера и новый вырез Dynamic Island вместо обычной «челки», которой в сентябре 2023 г. исполнится шесть лет.

Также, в теории, новые iPhone 15 и 15 Plus будут стоить или столько же, сколько и их предшественники, или даже дешевле – от $799 (57,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 декабря 2022 г.) и $899 (64,9 тыс. руб.) соответственно.

iPhone 15 Pro и Pro Max, по всей видимости, тоже не подорожают. Если так, то Apple попросит за них те же $999 (72,1 тыс. руб.) и $1099 (79,3 тыс. руб.), что и за iPhone 14 Pro и Pro Max.