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Caviar выставил цены на линейку iPhone 15. Побит барьер в 300 тыс. рублей

Caviar представил на российском сайте цены на линейку iPhone 15. Компания предлагает сделать предзаказ до официальной презентации, чтобы первым получить заветное «яблочко». Стоимость iPhone 15 Pro Max 2 ТБ достигла отметки в 300 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Презентация iPhone 15 состоится 12 сентября 2023 г., но российские пользователи уже могут сделать предзаказ на новый яблочный девайс. Компания Caviar первой в России выставила на сайте цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

На сайте Caviar представлены все расцветки и конфигурации памяти, включая iPhone 15 Pro Max 2 ТБ. Цена на него доходит до рекордных 300 тыс. руб.

Представители компании объясняют, что цены обусловлены ограниченным тиражом смартфонов и издержками параллельного импорта. Пользователь платит за право получить устройство в числе первых в России от надежного поставщика.

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Caviar выставил цены на линейку iPhone 15

«Сейчас обычный iPhone стал люксовым устройством. Могу себе позволить, но не хочу. Зачем покупать какой-то iPhone 15 за 300 тыс. руб, дизайн которого не менялся с 2012 г., если можно доплатить 50-100 тыс. и получить персонализированный смартфон», сказал - Сергей Владимирович Китов, генеральный директор Caviar.

В каталоге Caviar уже появилось более 40 моделей кастомных устройств, доступных к предзаказу на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Компания также принимает заявки на индивидуальный дизайн. Золото высшей пробы, авиационный титан и карбон, взятый с производства суперкаров – это далеко не все, что может предложить кастомное ателье.

Дешевле всего обойдется iPhone 15 Pro 256 ГБ, устройство будет стоить 204 тыс. руб. Самый дорогой – iPhone 15 Pro Max 2 ТБ, его цена доходит до 334 тыс. руб.

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