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В «Ситилинке» стартовали продажи iPhone 15

«Ситилинк» открыл продажи новой линейки смартфонов Apple – iPhone 15. Стоимость устройств начинается от 129990 руб. Онлайн-ритейлер предоставляет собственную гарантию и страховку, а также другие дополнительные услуги.

По данным «Ситилинка», Apple, как и год назад, стал лидирующим брендом смартфонов по продажам в деньгах за первое полугодие 2023 г. В штучном выражении бренд в продажах ритейлера также остался на четвертом месте. Топ-3 брендов по продажам в штуках второй год подряд составили Xiaomi, Samsung и Realme. Чаще всего покупатели приобретали среди смартфонов Apple в указанный период iPhone 11 на 64 ГБ (для сравнения в прошлом году лидером был смартфон той же модели на 128 ГБ) в черном цвете. На втором месте с большим отрывом идет iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ в фиолетовом цвете.

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