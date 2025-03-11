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Носимые новинки Xiaomi уже в продаже в России

Компания diHouse объявляет о начале продаж на российском рынке новых носимых гаджетов от бренда Xiaomi — аудиоочки Xiaomi Smart Audio Glasses и умные часы Xiaomi Watch S4 в трех цветах. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Аудиоочки Xiaomi Smart Audio Glasses — функциональная альтернатива беспроводным наушникам. Очки созданы с использованием технологии воздушной проводимости с открытым звуковым полем: звучание передается естественным образом. С помощью гаджета можно слушать музыку, при этом улавливая внешние звуки. Шесть сенсоров на корпусе контролируют положение очков: если они сняты, проигрывание музыки приостанавливается автоматически.

Благодаря специальной структуре обратного звукового поля и герметичной мембране снижается утечка звуковых волн, поэтому очки можно использовать для конфиденциальных разговоров по телефону. Система шумоподавления отсекает посторонние звуки и эхо.

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diHouse
Носимые новинки Xiaomi уже в продаже в России

Высокая автономность позволяет использовать гаджет до 10 часов без подзарядки. С помощью магнитной зарядки можно подзарядить очки до 100% в течение двух часов. Универсальная форма очков, сменные линзы и оправы делают новинку подходящей для всех категорий пользователей.

Смарт-часы Xiaomi Watch S4 получили улучшенный интерфейс и обновленные функции мониторинга состояния организма. С помощью одного клика можно провести микрофизическое исследование основных показателей здоровья. Улучшенные алгоритмы измерения сердцебиения и отслеживание фаз сна обеспечивают более точные и быстрые результаты замеров. Расширение спортивных режимов, распознавание техники бега и падений позволяют более эффективно выстраивать тренировочный процесс. Дисплей 2000 нит не тускнеет при ярком солнечном свете, улучшенное шумоподавление и два микрофона обеспечивают высокое качество звонков.

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Конструкция смарт-часов Xiaomi Watch S4 позволяет использовать быстросъемные рамки и ремешки. Благодаря технологии PVD часы имеют текстуру корпуса с матовым или глянцевым покрытием.

Ориентировочная розничная стоимость очков Xiaomi Smart Audio Glasses составляет 11 490 руб., а часов Xiaomi Watch S4 – 16 990 руб.

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