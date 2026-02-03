Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Xiaomi Smart Glasses Xiaomi MiJia Smart Audio Glasses
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.02.2026
|На российском рынке представлены новые продукты экосистемы Xiaomi: Mijia Smart Audio Glasses и Redmi Buds 8 Lite 3
|11.03.2025
|Носимые новинки Xiaomi уже в продаже в России 1
|14.09.2021
|Xiaomi создала «совершенно новое устройство» 1
Публикаций - 4, упоминаний - 6
Xiaomi Smart Glasses и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi 2211 4
|Ланит - diHouse - Дихаус 264 2
|МегаФон 10687 1
|Huawei 4651 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
|Apple Inc 13113 1
|Meta Platforms - Facebook 4615 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 780 1
|Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
|Xiaomi Mi Watch 24 1
|Xiaomi Mi TWS Earbuds 9 1
|Xiaomi Redmi Buds 18 1
|Google Android 15202 1
|The Verge - Издание 615 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.