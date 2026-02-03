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Xiaomi Smart Glasses Xiaomi MiJia Smart Audio Glasses

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.02.2026 На российском рынке представлены новые продукты экосистемы Xiaomi: Mijia Smart Audio Glasses и Redmi Buds 8 Lite 3
11.03.2025 Носимые новинки Xiaomi уже в продаже в России 1
14.09.2021 Xiaomi создала «совершенно новое устройство» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Xiaomi Smart Glasses и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 2211 4
Ланит - diHouse - Дихаус 264 2
МегаФон 10687 1
Huawei 4651 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Apple Inc 13113 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 780 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2928 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7909 2
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Умные очки - смарт очки - Smart glasses 62 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26228 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3982 1
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Монохромное изображение - Monochrome image 642 1
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Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1216 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8214 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13442 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 421 1
LED-micro 29 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1735 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26662 1
Умные платформы 1978 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22496 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 1
AAC - Advanced Audio Coding 476 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3403 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4890 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
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Xiaomi Redmi Buds 18 1
Google Android 15202 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5473 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10279 1
The Verge - Издание 615 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
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