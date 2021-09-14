Xiaomi создала «совершенно новое устройство»

Xiaomi анонсировала умные очки Smart Glasses, которые намерена выпускать под собственным брендом. Устройство работает на Android и может функционировать отдельно от смартфона, но Xiaomi держит в тайне все его характеристики. В очках есть камера и микрофон, которые могут использоваться, к примеру, для быстрого перевода текста и сообщений с иностранных языков.

Умные очки Xiaomi

Компания Xiaomi сообщила CNews о разработке умных очков Smart Glasses. По словам представителей компании, это самостоятельное устройство, способное работать отдельно от смартфона и даже выполнять ряд его функций.

Xiaomi называет Smart Glasses «совершенно умным новым носимым устройством», Однако всего неделю назад компания Facebook продемонстрировала схожий по своим возможностям гаджет, созданный совместно с компанией Ray Ban – известным производителем очков.

Кроме того, детище Facebook готово не только к массовому производству, но и к розничным продажам, тогда как очки Xiaomi – это пока всего лишь концепт. Несмотря на это, Xiaomi немного опережает компанию Apple, которой, как сообщал CNews, тоже приписывают намерение выпустить смарт-очки. Она работает над ними как минимум с весны 2020 г., но пока их анонс еще не состоялся. Тем временем у Xiaomi есть хотя бы концепт.

Дизайн своих очков Xiaomi постаралась сделать максимально подходящим для большинства потенциальных покупателей

На запрос CNews о стоимости Smart Glasses и примерных сроках поступления очков в продажу представители Xiaomi на момент публикации материала ответить не смогли. Также остается неизвестным, появятся ли Smart Glasses в российской рознице, и станет ли Xiaomi блокировать очки в странах, где продажи ее техники запрещены.

Как обычные очки

По дизайну Xiaomi Smart Glasses, в отличие, к примеру, от Google Glass, неотличимы от классических очков. Устройство выделяется своим небольшим весом – в пределах 51 грамма. При этом, по заявлениям Xiaomi, данные очки состоят из почти 500 различных датчиков и модулей. В связи с этим остается открытым вопрос емкости и размещения аккумулятора, питающего всю эту электронику.

Смарт-составляющую во внешности Smart Glasses выдает только камера

Со слов представителей компании, снижения веса удалось добиться, помимо прочего, за счет технологии формирования изображения на основе микросветодиодов (microLED). Это позволило не только уменьшить массу устройства, но и «сократить количество пространства, необходимого для получения нужной конструкции».

Аппаратные возможности

Xiaomi держит в секрете технические характеристики своих очков, уточняя лишь, что умная их составляющая базируется на неком 4-ядерном процессоре. На запрос CNews о параметрах CPU, объеме памяти и других компонентах представители компании на момент публикации материала не ответили. «На данный момент это максимально полная информация о продукте, которой мы обладаем», – сообщили они CNews.

В итоге пока что известно лишь о присутствии в Xiaomi Smart Glasses модулей Bluetooth и Wi-Fi, но для чего именно они используются в «полностью автономном» устройстве, компания не сообщает. При этом она заявляет, что очки могут применяться в качестве «второго экрана смартфона», вероятно, намекая на сопряжение по Bluetooth.

У смарт очков Xiaomi весьма богатый внутренний мир с точки зрения количества компонентов

Также Xiaomi упоминает о наличии в ее новых очках дисплея размерами 2,4х2,02 м. «Под микроскопом этот дисплей по своим размерам сопоставим с рисовым зернышком, причем размер отдельных пикселей составляет 4 мкм. Это позволило идеально интегрировать дисплей в рамку очков. Чтобы обеспечить дисплею способность пропускать достаточное количество света через сложную оптическую конструкцию даже при сильном солнечном свете, мы сделали выбор в пользу сверхэффективного монохромного решения, пиковая яркость которого достигает 2 млн нит», – заверили представители компании.

По данным портала The Verge, для комфортного просмотра изображение со столь крошечного экрана проецируется на поверхность линзы очков.

Что умеют умные очки Xiaomi

Один из главных компонентов новых очков Xiaomi – это фотокамера с разрешением 5 Мп, вмонтированная в переднюю часть дужки. Она умеет делать фотографии, а программное обеспечение может превращать любые надписи на снимках в текст для последующего перевода.

Премьерный ролик Xiaomi Smart Glasses

Также в очках есть встроенный микрофон, который в паре со специальным ПО может преобразовывать звук в текст и осуществлять перевод. Все «железо» Xiaomi Smart Glasses управляется операционной системой Android.

Что предлагают конкуренты

Очки Facebook, созданные в сотрудничестве с Ray Ban, поставляются с двумя камерами по 5 Мп каждая, а также со встроенными микрофоном и динамиками. Они могут вести фото- и видеоъсемку и тоже работать полностью автономно. Для этого в них есть память приблизительно на 500 фотографий или на 30 роликов по 30 секунд каждый.

Смарт-очки Facebook

Очки можно использовать в качестве беспроводной гарнитуры и заряжать как современные беспроводные наушники – от комплектного чехла. Одной зарядки хватает примерно на шесть часов автономной работы.

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Новинка Facebook вышла сразу в 20 модификациях. Различаются они по дизайну оправы (три варианта), а также по цвету корпуса и типам стекол. Использовать очки можно как отдельно, так и паре со смартфоном. Цена варьируется в пределах от $300 до $380 (21,8 тыс. руб. – 27,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 сентября 2021 г.).

Свои смарт-очки еще в 2019 г. планировала выпустить и компания Huawei.