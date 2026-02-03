На российском рынке представлены новые продукты экосистемы Xiaomi: Mijia Smart Audio Glasses и Redmi Buds 8 Lite

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, представляет две аудионовинки: Mijia Smart Audio Glasses и доступные беспроводные наушники Redmi Buds 8 Lite. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Mijia Smart Audio Glasses

Mijia Smart Audio Glasses оснащены встроенной акустической системой и четырьмя микрофонами и объединяют классический дизайн очков с технологией открытого звучания (open-ear). Подавление шума ветра до 4,5 м/с позволяет пользователям одновременно оставаться в курсе происходящего вокруг и наслаждаться звуком. Для более конфиденциальных встреч и звонков предусмотрен специальный режим приватности, функционирующий с помощью фирменного алгоритма, который позволяет достичь четкого звучания при значительном снижении утечки звука.

Очки представлены в трех классических вариантах - «Титан» (титановая оправа), «Авиатор» и «Броулайн». Все линзы при необходимости могут быть заменены на рецептурные. В моделях «Броулайн» и «Титан» предустановлены линзы с защитой от синего света до 25%, версия «Авиатор» получила солнцезащитные линзы с уровнем защиты UV400, которые блокируют до 99% вредного ультрафиолетового излучения. Все версии отличаются тонким и легким корпусом, а модель «Титан» выделяется оправой весом всего 27,6 г. Для удобной и быстрой смены стиля очков версии «Броулайн» и «Авиатор» оснащены механизмом быстрого снятия оправы.

Внутри корпуса размещены два аккумулятора емкостью 114 мАч в специальных корпусах из стали. Их расположение ближе к концам дужек позволяет добиться толщины устройства в 5 мм, благодаря этому снижается давление на уши и обеспечивается комфорт при ношении в течение всего дня. Быстрая зарядка всего в течение 10 минут обеспечивает до 4 часов воспроизведения. Полный заряд устройства занимает примерно один час, и обеспечивает время автономной работы до 13 часов непрерывного воспроизведения музыки.

Вместе с очками представлено новое приложение Xiaomi Glasses, которое предоставляет расширенные возможности для персонализации. Базовое управление очками осуществляется через сенсорную панель на дужках, а жесты можно настраивать в приложении - к примеру, для активации голосового ассистента смартфона8.

Приложение также помогает найти потерянные очки и поддерживает функции записи аудио, мультимедиа и личных разговоров. Во время записи автоматически загорается светодиодный индикатор на очках.

Redmi Buds 8 Lite

Также были представлены новые беспроводные наушники Redmi Buds 8 Lite. Модель доступна в черном, белом и голубом цветах.

В основе Redmi Buds 8 Lite - 12,4-мм драйвер с титановым покрытием. Благодаря подключению по Bluetooth 5.4 наушники поддерживают аудио-кодеки AAC и SBC. Помимо режима прозрачности, который позволяет слышать окружающую обстановку, модель оснащена гибридным активным шумоподавлением (гибридным ANC) с широкой частотной полосой глубиной до 42 дБ.

Для звонков на улице предусмотрено интеллектуальное шумоподавление окружающей среды (ENC) с двумя микрофонами и ИИ-алгоритмами, обеспечивающее четкую передачу голоса даже при ветре до 6 м/с. Пользователь может выбрать один из пяти предустановленных режимов эквалайзераили вручную настроить звучание через приложение Xiaomi Earbuds.

Redmi Buds 8 Lite поддерживают одновременное подключение к двум устройствам с автоматическим переключением между ними. Быстрая зарядка позволяет получить до 2 часов прослушивания музыки всего за 10 минут, а общее время автономной работы с зарядным кейсом достигает 36 часов.

Цена и доступность

Mijia Smart Audio Glasses будут доступны в трех вариантах исполнения: «Титан» по рекомендованной цене от 22 990 руб.; «Броулайн» по рекомендованной цене от 19 990 руб.; «Авиатор» по рекомендованной цене от 19 990 руб.

Redmi Buds 8 Lite будут доступны в трех цветовых вариантах — черном, белом и голубом - по рекомендованной цене от 2290 руб.