Аналитика МТС: китайские устройства возглавили топ продаж умных часов

МТС проанализировала продажи умных часов на российском рынке за с января по сентябрь 2025 г. По данным аналитиков МТС, рейтинг самых популярных моделей возглавили умные часы от китайских производителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самыми популярными моделями стали Xiaomi Watch 5 Active (5,5% от всех продаж в штуках), Huawei Watch Fit 3 (4,1%) и Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (3%). Также в топ-5 вошли Apple Watch SE 2022 года (2%) и Huawei Watch GT 5 (1,9%).

Всего за девять месяцев 2025 г. было продано 3,9 млн устройств на сумму 30,9 млрд руб. Средняя цена составила 7,9 тыс. руб. Наиболее востребованным является ценовой сегмент 2-5 тыс. руб., на него приходится 39% от всех покупок умных часов.

По сравнению с 2024 г. топ-5 популярных брендов в штуках остался без изменений. Лидируют устройства от китайский брендов, преимущественно представленных на маркетплейсах. В денежном выражении Huawei догнал Apple – бренды занимают по 26% рынка.

Топ-5 брендов умных часов в штуках за девять месяцев 2024 г.: малоизвестные китайские бренды – 37%; Huawei – 17%; Xiaomi – 14%; Apple – 6%; Samsung – 5%.

Топ-5 брендов умных часов в штуках за девять месяцев 2025 г.: малоизвестные китайские бренды – 41%; Huawei – 17%; Xiaomi – 12%; Apple – 6; Samsung – 5%.

Топ-5 брендов умных часов в деньгах за девять месяцев 2024 г.: Apple – 31%; Huawei – 22%; Samsung – 12%; Xiaomi – 10%; малоизвестные китайские бренды – 9%.

Топ-5 брендов умных часов в деньгах за девять месяцев 2025 г.: Apple и Huawei – по 26%; Samsung – 12%; малоизвестные китайские бренды – 10%; Xiaomi – 8%; Garmin – 5%.

«Умные часы занимают около 80% всего рынка носимой электроники. Оставшиеся приходятся на фитнес-трекеры (14%) и детские умные часы-локаторы (6%). Основными драйверами спроса на умные часы стали интеграция устройств с экосистемами смартфонов, поддержка платежных сервисов и расширенный функционал для мониторинга здоровья. Все больше пользователей воспринимают умные часы не как аксессуар, а как универсальный инструмент для связи, контроля активности и заботы о самочувствии», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.