«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на смартфон Xiaomi 14 Ultra в России

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предварительных заказов на флагманский камерофон Xiaomi 14 Ultra. В период с 28 марта по 4 апреля 2024 г. при оформлении предзаказа клиенты получат в подарок умные часы Xiaomi Watch 2 и фотокомплект Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, а также услугу бесплатной замены экрана в течении шести месяцев. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В 2023 г. китайские флагманы закрепили свои позиции наиболее популярных брендов в штучных продажах в России, а Xiaomi вновь стал лидером рынка.

Xiaomi 14 Ultra разработан на основе конструкции Xiaomi Guardian Structure, которая обеспечивает повышенную прочность и износостойкость. Круглый модуль камеры оснащен 1-дюймовым сенсором изображения LYT-900 и дополнен 75-мм плавающей телекамерой Leica, 120-мм перископной камерой Leica и 12-мм сверхширокоугольной камерой Leica. Новинка представлена с объемом памяти 16 + 512 ГБ и доступна в двух цветах: черном и белом.

Особенностью новинки также стала съемка в формате 8K при 30 кадрах в секунду на все четыре камеры. Поддержка съемки в формате Dolby Vision при 4K 60fps предоставляет возможности масштабирования и стабилизации изображения.

Руководитель департамента «Телеком» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «По итогам 2023 г., китайские производители, включая Xiaomi, Tecno, и Realme, установили рекорд, завоевав более 75% рынка в количественном выражении и около 50% в денежном. Это подтверждает растущее доверие и интерес российских потребителей к инновационным и качественным продуктам из Китая. Камеры в смартфонах и их возможности являются одним из основных критериев при выборе россиянами девайсов китайских производителей, которые совершенствуют качество съемки, дополняют камеры новыми функциями, увеличивают количество объективов в модулях и развивают сотрудничество с ведущими технологическими компаниями, например, Leica. В 2023 г. уже порядка 50% приобретенных смартфонов имели одну фронтальную и три или четыре задние камеры, более 35% устройств оснащены одной фронтальной и двумя сенсорами основной камеры. Среднее разрешение фронтальных камер в проданных устройствах достигло порядка 18 МП, основной модуль камер имеет примерно 45 МП».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». М.Видео-Эльдорадо развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров.