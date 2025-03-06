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В «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи серии Xiaomi Pad 7 и носимых устройств Xiaomi

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж серии Xiaomi Pad 7 и носимых устройств Xiaomi. Стоимость гаджетов в сети «М.Видео-Эльдорадо» — от 9 490 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Серия планшетов Xiaomi Pad 7

Обе модели оснащены 11,2-дюймовым дисплеем с разрешением 3.2K, соотношением сторон 3:2 и адаптивным HDR. Экран с сертификацией TÜV Rheinland поддерживает частоту обновления до 144 Гц. Плотность пикселей – 345 ppi, есть поддержка 68 млрд цветов.

Эти планшеты весят 500 г при толщине 6,18 мм. Есть четыре динамика с Dolby Atmos и прошивка HyperOS 2.

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М.Видео-Эльдорадо

Функция Xiaomi HyperConnect упрощает взаимодействие между устройствами, обеспечивая передачу файлов через Xiaomi Share. Функция Home screen+ 2.0 позволяет запускать до двух приложений на смартфоне одновременно прямо с планшета, а также активировать камеры смартфона и планшета в одном приложении.

Xiaomi Pad 7 Pro оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3, 32-мегапиксельной фронтальной камерой AON и 50-мегапиксельной основной камерой. Есть поддержка Wi-Fi 7, боковой сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор на 8850 мАч поддерживает технологию HyperCharge 67 Вт, что позволяет полностью зарядить планшет за 79 минут.

Xiaomi Pad 7 использует процессор Snapdragon 7+ Gen 3 и поддерживает Wi-Fi 6E. Он оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Его аккумулятор на 8850 мАч поддерживает зарядку 45 Вт, обеспечивая полную зарядку за 103 минуты.

Обе модели совместимы с аксессуарами: клавиатурой Xiaomi Pad 7/7 Pro Focus Keyboard, стилусом Xiaomi Focus Pen с чувствительностью 8192 уровня, а также защитными чехлами.

Наушники Xiaomi Buds 5 Pro

Xiaomi Buds 5 Pro оснащены технологией Snapdragon Sound и Qualcomm aptX Lossless, обеспечивающей звук в формате 48 кГц / 24 бит. Функция гибридного активного шумоподавления (ANC) до 55 дБ помогает адаптироваться к разным условиям, блокируя внешние шумы. Реализована поддержка подключения к двум устройствам.

Версия Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) поддерживает не только Bluetooth, но и Wi-Fi, предлагая улучшенное качество звука. Оснащенные технологией Snapdragon Sound и Qualcomm XPAN, они обеспечивают беспроводную передачу аудио с разрешением 96 кГц / 24 бит.

Часы Xiaomi Watch S4

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Xiaomi Watch S4 оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей и плотностью 326 ppi. Яркость экрана – 1500 нит. Часы работают до 15 дней без подзарядки, а быстрая зарядка за 5 минут обеспечивает 2 дня работы. Xiaomi Watch S4 позволяют менять рамки и ремешки.

Смарт-часы отслеживают уровень стресса, сердечный ритм, насыщенность крови кислородом и качество сна. Система L1+L5 GNSS обеспечивает точное определение местоположения и темпа при занятиях спортом.

Функция Xiaomi Smart Hub позволяет управлять умными устройствами Xiaomi, находить телефон, делать фотографии и настраивать параметры наушников.

Браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9 Pro доступен в кремово-белом цвете и оснащен узким AMOLED-дисплеем с разрешением 336х480 пикселей. Есть автоматическая регулировка яркости с пиковым уровнем 1200 нит.

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Аккумулятор емкостью 350 мАч позволяет устройству работать до 21 дня без подзарядки. Xiaomi Smart Band 9 Pro поддерживает 150 спортивных режимов, отслеживает уровень стресса и насыщенность крови кислородом и располагает встроенным компасом.

Цены в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Xiaomi Pad 7 (8+128 ГБ) — от 43 990 руб.; Xiaomi Pad 7 (8+256 ГБ) — от 49 990 руб.; Xiaomi Pad 7 Pro (8+128 ГБ) — от 54 990 руб.; Xiaomi Pad 7 Pro (8+256 ГБ) — от 59 990 руб.; Xiaomi Buds 5 Pro (Bluetooth) — 22 990 руб.; Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) — 24 990 руб.; Xiaomi Watch S4 — от 16 990 руб.; Xiaomi Smart Band 9 Pro — 9 490 руб.

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