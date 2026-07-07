Amazfit представила флагманские смарт-часы Balance 3 для гибридных тренировок

Amazfit, бренд умных носимых устройств, принадлежащий Zepp Health, объявил о запуске на российском рынке новой флагманской модели смарт-часов Balance 3. Новинка объединяет возможности смарт-часов и приложения Zepp в единую экосистему гибридных тренировок, сочетая детальный мониторинг физической активности с персональными рекомендациями ИИ-тренера Zepp Coach. Устройство создано для людей, которые стремятся поддерживать баланс между тренировками, восстановлением и повседневной жизнью.

Современный тренировочный процесс требует грамотного сочетания кардионагрузок, силовых упражнений и полноценного восстановления в условиях постоянного стресса и высокой повседневной нагрузки. Amazfit Balance 3 помогает объединить эти данные в единую систему, преобразуя их в практические рекомендации. Это позволяет пользователю лучше понимать возможности своего организма, грамотно распределять нагрузку и принимать более взвешенные решения о тренировках.

В основе системы лежит показатель уровня энергии HybridCharge в приложении Zepp. Она объединяет три основных показателя: BioCharge, который отражает уровень энергии и готовность организма к физическим нагрузкам; LifeLoad, учитывающий влияние факторов повседневной жизни, включая рабочий стресс, поездки и качество сна; и Training Load, оценивающий объем и интенсивность тренировок. Комплексный анализ этих показателей помогает пользователю объективно оценивать текущее состояние организма, поддерживать оптимальный баланс между нагрузкой и восстановлением и снижать риск переутомления.

Модель Amazfit Balance 3 доступна в корпусе из нержавеющей стали или титана. Часы оснащены большим 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480×480 пикселей: изображение получается ярким, контрастным и детализированным. Защищает дисплей сапфировое стекло, которое надёжно противостоит царапинам и сохраняет безупречный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации. Пиковая яркость экрана увеличена до 3000 нит, что гарантирует отличную читаемость показателей даже под прямыми солнечными лучами. Корпус часов обеспечивает влагозащиту 10 АТМ со специальной сертификацией для занятий дайвингом, включая погружения на глубину до 45 м.

Для точного позиционирования в часах Amazfit Balance 3 используется двухдиапазонный GPS-модуль с поддержкой шести спутниковых систем и круговой поляризованной антенной, обеспечивающей стабильный прием сигнала в сложных условиях. Объем встроенной памяти в 64 ГБ позволяет загружать подробные топографические и контурные карты местности прямо на устройство, а также хранить музыку или подкасты для тренировок без смартфона.

Благодаря обновленной начинке скорость рендеринга карт увеличилась в 2,5 раза, а частота обновления экрана — в 12 раз по сравнению с моделями предыдущего поколения. Вдобавок для тренировок в сумерках часы оснащены встроенным двухрежимным светодиодным фонариком с белым и красным светом.

Как официальный партнер Hyrox Amazfit интегрировал в серию Balance специализированные функции для подготовки к гибридным гонкам. Пользователям доступны официальные тренировочные планы Hyrox, симуляции соревнований, виртуальный пейсмейкер Hyrox и рекомендации по прохождению отдельных этапов. После тренировки и гонки часы помогают проанализировать темп, скорость работы на станциях и общее время прохождения дистанции, чтобы объективно оценить сильные стороны и зоны для улучшения.

Круглосуточный анализ физического состояния в Amazfit Balance 3 базируется на биометрическом датчике BioTracker 6.0, который фиксирует пульс, вариабельность сердечного ритма (HRV), уровень насыщения крови кислородом и частоту дыхания. Для занятий в зале предусмотрена функция автоматического распознавания 25 типов силовых упражнений, упрощающая ведение тренировочного дневника.

Модель Balance 3 оснащена аккумулятором емкостью 658 мАч, который обеспечивает до 21 дня автономной работы в стандартном режиме использования.

Часы поддерживают звонки по Bluetooth, голосовое управление Zepp Flow и синхронизацию со сторонними платформами, включая Strava, TrainingPeaks и Intervals.icu.

Часы Amazfit Balance 3 можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене 29990 руб.