Amazfit объявляет Zepp Health weeks!

Zepp Health weeks — это недели здоровья, которые в июне 2021 проводит Amazfit. Почти весь этот месяц можно покупать гаджеты бренда со скидками, и использовать их для мониторинга показателей здоровья. В акции участвует несколько моделей умных часов бренда, предназначенных как для любителей спорта, так и для профессионалов, а также для всех, кто просто заботиться о себе.

С августа 2020 все гаджеты Amazfit работают на базе мобильного приложения Zepp. Приложение помогает владельцам умных часов и наушников Amazfit, которые умеют контролировать сердечный ритм, комплексно следить за показателями своего здоровья. Zepp Health weeks — не проспи свое лето! Ведь это отличная пора для заботы о себе, начните правильно питаться и больше двигаться на свежем воздухе.

В рамках акции бренд Amazfit дарит скидки на свои популярные модели в период с 10 июня по 11 июля 2021 года в магазинах «Связной», DNS, «Ситилинк», «Мегафон» и МТС.





Скидка 1500 руб. на GTS — бестселлер 2019 года. Классическая модель для молодежи с большим дисплеем 1,6 дюйма, временем работы до 14 дней и водонепроницаемым корпусом (5 ATM). Часы поддерживают 12 спортивных режимов и оснащены оптическим датчиком BioTracker PPG для отслеживания частоты сердечных сокращений во время физических нагрузок. Цена со скидкой 7490 руб.

Скидка 800 руб. на модель Bip S — яркие и стильные умные часы с трансфлективным дисплеем. Они практически невесомы, отслеживают самые необходимые показатели и способны проработать до 40 дней от одного заряда. Цена со скидкой 4690 руб.

Cкидка 1000 руб. на модели последнего поколения GTS 2e и GTR 2e — эти гаджеты умеют уже немного больше: измеряют сатурацию, уровень стресса, качество сна и отслеживают показатели более 70 спортивных режимов. Цена со скидкой 9990 руб.

Скидки на другие модели — каждую неделю на новый гаджет:

Вip S Lite — скидка 700 руб. с 10 по 16 июня

GTS 2 mini — скидка 1000 руб. с 17 по 23 июня

Bip U — скидка 500 руб. с 24 по 20 июня

Bip U Pro — скидка 500 руб. с 1 по 11 июля

Помимо скидок в рамках Zepp Health weeks, с 10 июня по 11 июля в социальных сетях бренда «ВКонтакте» и Instagram будет много активностей: розыгрышей, челленджей и лайфхаков.