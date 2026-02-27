Amazfit запускает в России продажи умных часов Active 3 Premium

Amazfit, бренд умных носимых устройств, принадлежащий Zepp Health, объявил о начале продаж Amazfit Active 3 Premium в России. Компактные умные часы с четырьмя кнопками управления разработаны для регулярных беговых и гибридных тренировок. Active 3 Premium поддерживают бег на открытом воздухе и гибридные программы, сочетающие кардио и силовые упражнения, помогая пользователям выстраивать регулярный тренировочный ритм. Компактный дизайн обеспечивает комфорт в любых условиях — от пробежек на улице до тренировок в помещении, предлагая функциональность без излишней сложности.

В отличие от специализированных спортивных часов, которые могут показаться слишком сложными, Active 3 Premium сочетают структурированные тренировки, точную навигацию маршрутов и всесторонний мониторинг здоровья в элегантном и прочном корпусе, удобном для повседневной жизни.

Active 3 Premium оснащены встроенными беговыми тренировками и адаптивными планами от ИИ-тренера Zepp Coach, разработанными на основе научных данных. Они помогают пользователям тренироваться эффективнее, избегать переутомления и вырабатывать регулярность, необходимую для подготовки к первому старту.

Расширенные беговые метрики — мониторинг осанки, анализ пороговой нагрузки, баланс контакта с поверхностью и анализ ритма — дают более полное понимание техники бега, позволяя повышать эффективность тренировок и снижать риск травм.

Active 3 Premium поддерживают пять систем спутникового позиционирования и офлайн-карты, позволяя бегать без телефона. Часы обеспечивают пошаговую навигацию, автоматическую корректировку маршрута и построение маршрутов от точки к точке. 4 ГБ встроенной памяти дают возможность хранить любимые подкасты и карты прямо на часах, помогая полностью сосредоточиться на тренировке.

Часы выполнены в корпусе диаметром 45 мм из нержавеющей стали и оснащены четырьмя тактильными кнопками, сочетая прочность, элегантность и комфорт. 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей защищён сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам, и обеспечивает пиковую яркость 3000 нит, благодаря чему все данные тренировки остаются чёткими и легко читаемыми даже на ярком солнце.

Active 3 Premium созданы для длительного использования и обеспечивают до 12 дней работы при обычной эксплуатации и до 7 дней при интенсивной активности. Часы поддерживают долгие тренировки, дни восстановления и повседневное использование без необходимости частой подзарядки.

С технологией BioTracker от Amazfit Active 3 Premium обеспечивает постоянный контроль за сердечным ритмом, уровнем кислорода в крови, стрессом, качеством сна и восстановлением, помогая пользователям лучше понимать состояние организма и готовность к тренировкам.

Встроенные микрофон и динамик позволяют принимать Bluetooth-звонки прямо с часов, а голосовой помощник Zepp Flow делает управление функциями простым и удобным с помощью голосовых команд.

Для поддержки спортсменов любого уровня Amazfit Active 3 Premium работают с популярными тренировочными платформами, включая TrainingPeaks, Strava, Runna, Intervals.icu и Simpla. С помощью синхронизации через приложение Zepp пользователи могут подключать любимые инструменты для планирования и анализа тренировок, обеспечивая удобный обмен данными и беспрепятственный поток информации между платформами.

Amazfit Active 3 Premium доступны в продаже в серебристом цвете. Продажи стартуют 27 февраля 2026 г. по цене 14990 руб. в официальном магазине Amazfit на Ozon.ru и у ведущих ритейлеров.