На волне! Amazfit поддержал Zavidovo SUP challenge и выпустил на старт собственную команду

Amazfit, международный бренд на рынке носимой электроники, выступил партнёром «Всероссийской гонки Zavidovo SUP сhallenge», одним из пяти крупнейших в мире соревнований по сапсёрфингу. В рамках этого партнёрства в гонке приняла участие команда Amazfit, а самые надёжные умные часы Amazfit T-Rex Pro, успешно прошедшие полтора десятка тестирований военного уровня и обладающие влагозащищённостью 10 ATM, доказали, что отлично подходят для занятий водными видами спорта.

При любых занятиях спортом и тем более во время соревнований спортсменам любого уровня важно следить не только за сожжёнными калориями, но и за прочими физическими показателями. Умные часы Amazfit T-Rex Pro помогают отслеживать прогресс в тренировках, следить за нагрузками и не перенапрягаться (это особенно важно для начинающих). Они фиксируют сердечный ритм, запоминают скорость, пройденный маршрут и продолжительность тренировки, а также ведут подсчёт сожжённых калорий, показывают высоту, тренировочную нагрузку в режиме саптренировок. А ещё с ними не страшно упасть в воду, ведь они имеют водозащищённость 10 АТМ и более 100 спортивных режимов.

Соревнования по сапсёрфингу «Всероссийская гонка Zavidovo SUP сhallenge» прошли 15-16 мая в Тверской области на Волге вблизи гостиничного комплекса «Radisson Завидово». В них приняли участие около 300 атлетов разного уровня, включая команду Amazfit из 13 человек. Члены команды Amazfit заняли призовые места в двух дистанциях — первые места среди женщин и мужчин на дистанции «Лайт» (6 км) заняли Дмитрий Харитонов и Алина Харитонова, на «Короткой» дистанции в 15 километров вторым пришел Сергей Синельник, также участник команды Amazfit.

Как это было, можно посмотреть тут: https://disk.yandex.ru/d/WTnymHuIliCnRA