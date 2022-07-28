В России стартовали продажи новой линейки Bip 3

В России стартовали продажи долгожданной линейки умных часов Bip 3 от компании Amazfit. В нее вошли две модели: Bip 3 и Bip 3 Pro. Обе новинки получили увеличенную диагональ дисплея (в сравнение с моделью Bip U), могут похвастаться высоким временем автономной работы, имеют более чем 60 спортивных режимов, а также поддерживают мониторинг качества сна, уровня стресса, текущего состояния здоровья и уровня активности. Дополнительно модель Bip 3 Pro имеет точную навигацию с поддержкой четырех спутниковых систем: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS.

Стиль и удобство

Часы имеют толщину всего 9,65 мм и вес 33 грамма, поэтому они практически не ощущаются на руке. А современный продуманный дизайн и наличие трех цветов корпуса на выбор позволяют сделать их интересным дополнением своего уникального образа.

Еще больше возможностей для персонализации открывает большой TFT-LCD экран размером 1,69 дюйма. Пользователю представлено более 50 разнообразных циферблатов, множество виджетов, а также доступна возможность создания собственного стиля экрана, используя личные фотографии.

Для более удобного управления и настройки часы поддерживают фирменное приложение Zepp, которое работает с ОС Android и iOS, а также обладает максимально дружественным и понятным интерфейсом.

Спорт и мониторинг здоровья

Обе новинки поддерживают более 60 различных спортивных режимов среди которых бег, плавание, единоборства, игры с мячом и т.д. Имеется возможность отслеживания и постоянного мониторинга состояния здоровья: доступно измерение уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса, а также круглосуточное наблюдение за сердечным ритмом. А высокоточная навигация модели Bip 3 Pro с поддержкой четырех спутниковых систем (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS) делает ее отличным вариантом для любителей походов или поездок на велосипеде.

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Еще одна полезная функция – это оценка уровня активности (Huami-PAI). Ее преимущество перед другими в том, что PAI анализирует данные по любым активностям, а не только спортивным, и преобразует их в единую точную оценку. Девушкам также окажется полезным трекер женского здоровья, который производит мониторинг менструального цикла и овуляции и способен напомнить о любых изменениях.

Защищенность и автономность

Модели Bip 3 и Bip 3 Pro обладают степенью защиты 5 ATM (давление воды до 5 атмосфер и водонепроницаемость на глубине до 50 метров). Это позволяет без опаски пользоваться часами не только под дождем или в условиях повышенной влажности, но и мыть руки, принимать душ и даже купаться в бассейне.

Несмотря на компактные размеры и небольшую толщину новинок, они обладают высокой автономностью и способны проработать до 14 дней при легком использовании и до семи дней в интенсивном режиме.

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Новая линейка часов от компании Amazfit станет настоящей находкой для молодых людей, которые хотят получить функциональный и стильный гаджет по приемлемой цене, не переплачивая за ненужные и малоиспользуемые функции. Ведь стоимость Bip 3 составляет всего 4190 руб., а Bip 3 Pro – 4990 руб.