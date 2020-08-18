Распродажа умных часов Amazfit к новому учебному году

Компания Amazfit, производитель умной носимой электроники, объявляет распродажу своих бестселлеров в преддверии Дня знаний. До 10 сентября школьники их родители смогут приобрести часы Amazfit с приятной скидкой.

Умные часы – это не только популярный аксессуар, но и универсальный помощник, который поможет старшекласснику всё успевать, ничего не забывать и всегда быть на связи. А модель Amazfit GTS идеально подходит на роль школьного компаньона.

Умные часы Amazfit GTS

Эти лёгкие и стильные часы в металлическом корпусе с сенсорным AMOLED-дисплеем практически не ощущаются на руке – носить их удобно, в том числе и на тонком запястье. Любая информация на экране считывается легко даже на ярком солнце, а отображать эти часы могут массу полезных данных. Например, трекер сна – чтобы наладить учебный режим, «напоминалки» - чтобы не забыть о контрольной, уведомления мессенджеров – чтобы быть в курсе того, что творится в классном чате.

Спортсмены оценят специальные режимы часов, которые позволяют отслеживать прогресс в тренировках (доступно 12 спортрежимов), а всем остальным наверняка будет интересно следить за своей активностью с помощью счётчика шагов и фирменной системы Health Assessment System. Циферблаты можно менять хоть каждый день: в приложении много дизайнов на любой вкус. А ещё есть 7 настраиваемых экранных виджетов, чтобы самая важная информация всегда была под рукой - например, погода, уведомления мессенджеров, напоминания или любая другая из 17 доступных функций.

При этом сами часы подойдут как парням, так и девушкам – каждый сможет выбрать себе один из 6 доступных цветов. А вот беспокоиться о зарядке гаджета точно не придётся – он способен работать автономно до двух недель.

Ну а тем, кому нравятся часы классической круглой формы, стоит обратить внимание на Amazfit GTR. У них схожий набор функций, но более «олдскульный» дизайн, и на них тоже действует скидка! В рамках акции можно купить обе модели Amazfit GTR - 47 мм и 42 мм.

Умные часы Amazfit GTR

Amazfit GTS за 8990 руб. вместо 9990 руб.

Amazfit GTR 47 мм за 9990 руб. вместо 10990 руб.

Amazfit GTR 42 мм за 8990 руб. вместо 9990 руб.