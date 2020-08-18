Распродажа умных часов Amazfit к новому учебному году
Компания Amazfit, производитель умной носимой электроники, объявляет распродажу своих бестселлеров в преддверии Дня знаний. До 10 сентября школьники их родители смогут приобрести часы Amazfit с приятной скидкой.
Умные часы – это не только популярный аксессуар, но и универсальный помощник, который поможет старшекласснику всё успевать, ничего не забывать и всегда быть на связи. А модель Amazfit GTS идеально подходит на роль школьного компаньона.
Эти лёгкие и стильные часы в металлическом корпусе с сенсорным AMOLED-дисплеем практически не ощущаются на руке – носить их удобно, в том числе и на тонком запястье. Любая информация на экране считывается легко даже на ярком солнце, а отображать эти часы могут массу полезных данных. Например, трекер сна – чтобы наладить учебный режим, «напоминалки» - чтобы не забыть о контрольной, уведомления мессенджеров – чтобы быть в курсе того, что творится в классном чате.
Спортсмены оценят специальные режимы часов, которые позволяют отслеживать прогресс в тренировках (доступно 12 спортрежимов), а всем остальным наверняка будет интересно следить за своей активностью с помощью счётчика шагов и фирменной системы Health Assessment System. Циферблаты можно менять хоть каждый день: в приложении много дизайнов на любой вкус. А ещё есть 7 настраиваемых экранных виджетов, чтобы самая важная информация всегда была под рукой - например, погода, уведомления мессенджеров, напоминания или любая другая из 17 доступных функций.
При этом сами часы подойдут как парням, так и девушкам – каждый сможет выбрать себе один из 6 доступных цветов. А вот беспокоиться о зарядке гаджета точно не придётся – он способен работать автономно до двух недель.
Ну а тем, кому нравятся часы классической круглой формы, стоит обратить внимание на Amazfit GTR. У них схожий набор функций, но более «олдскульный» дизайн, и на них тоже действует скидка! В рамках акции можно купить обе модели Amazfit GTR - 47 мм и 42 мм.
Amazfit GTS за 8990 руб. вместо 9990 руб.
Amazfit GTR 47 мм за 9990 руб. вместо 10990 руб.
Amazfit GTR 42 мм за 8990 руб. вместо 9990 руб.