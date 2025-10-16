В «Ситилинке» появились новые смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro

В «Ситилинке» появились новые смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro. Модель получила титановый корпус пятого класса. Сапфировое стекло защищает экран от царапин и ударов, а сами часы выдерживают экстремальные температуры до -30 °C и погружения на глубину до 45 метров при фридайвинге (10 АТМ). Установлен AMOLED-экран с пиковым показателем яркости 3000 нит. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Amazfit T-Rex 3 Pro поддерживают шесть спутниковых систем для точного позиционирования, предлагают более 180 спортивных режимов, мониторинг пульса и уровня кислорода в крови (SpO2), управление уведомлениями и звонками, а также автономность до 25 дней. Эти смарт-часы идеально подходят для путешествий, тренировок на открытом воздухе и активного образа жизни.

Amazfit T-Rex 3 Pro оснащены приемниками шести спутниковых систем, включая GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS и NavIC. Часы поддерживают офлайн-карты и прокладывание маршрутов, включая поиск точек интереса (POI), которые можно заранее отметить на карте. Также предусмотрена возможность планировать маршруты и отслеживать прогресс в реальном времени, что делает устройство идеальным компаньоном для походов, трекинга и спортивных приключений.

Amazfit T-Rex 3 Pro оснащены встроенным микрофоном и динамиком, это позволяет принимать звонки по Bluetooth и использовать голосовые команды через ИИ-ассистента Zepp Flow. Встроенный двухцветный LED-фонарик обеспечивает подсветку в темное время суток и может служить сигналом SOS в экстренных ситуациях. Часы отображают входящие звонки, сообщения и уведомления из приложений, а также позволяют управлять камерой или воспроизведением музыки на подключенном смартфоне.

Amazfit T-Rex 3 Pro работают до 25 дней без подзарядки при обычном использовании. В режиме точного GPS часы обеспечивают до 38 часов работы, а при включенном режиме длительной работы GPS — до 85 часов.

Новые смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro предлагают более 180 спортивных режимов, включая бег, хайкинг, велоспорт, плавание, рекреационный дайвинг и экстремальные виды спорта. С T-Rex 3 Pro можно отслеживать темп, расстояние, пульс и расход калорий для точного анализа активности.

Особое внимание уделено фитнес-функциям: автоматическое распознавание вида тренировки и интеграция с мобильным приложением Zepp позволяют оптимизировать режимы тренировок под индивидуальные цели.

Поддержка технологии BioCharge в Amazfit T-Rex 3 Pro позволяет отслеживать сердечный ритм, уровень кислорода в крови, стресс и качество сна в режиме 24/7.

В совокупности функции мониторинга ключевых показателей здоровья помогают контролировать физическое состояние, получать персонализированные рекомендации и оптимизировать нагрузку во время тренировок и в повседневной жизни.

Стоимость смарт-часов Amazfit T-Rex 3 Pro - 33 990 руб.