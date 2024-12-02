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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умного кольца Amazfit Helio Ring

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умного кольца Amazfit Helio Ring. Его стоимость в каналах продаж сети составляет 24 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Кольцо выполнено из прочных и легких материалов – из титанового сплава. Helio Ring оснащено сенсорами, обеспечивающими круглосуточный мониторинг здоровья: измерение пульса и уровня насыщения крови кислородом (SpO2): точные данные в реальном времени; отслеживание уровня стресса: анализирует изменения сердечного ритма и помогает управлять эмоциональным состоянием; мониторинг сна: детальный отчет о качестве сна, включая фазы глубокого и легкого сна; функция анализа активности: считает шаги, калории и поддерживает более 20 видов тренировок.

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М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умного кольца Amazfit Helio Ring

Helio Ring интегрирован с платформой Zepp OS, что позволяет использовать искусственный интеллект для анализа данных и их визуализации в мобильном приложении.

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Гаджет обеспечивает до четырех дней автономной работы и выдерживает давление до 5 ATM – кольцо можно не снимать даже во время плавания. Устройство заряжается за один час.

Цена гаджета в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» – 24 999 руб.

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