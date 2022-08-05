В России выходят защищенные часы Amazfit T-Rex 2

Бренд Amazfit представляет новую модель защищенных смарт-часов с поддержкой GPS-навигации — Amazfit T-Rex 2. Они имеют конструкцию, обеспечивающую прочность армейского уровня, поддерживают высокоточное позиционирование и оптимизированную прокладку маршрутов, могут работать на морозе.

Основные особенности: точное и надежное позиционирование с использованием двух диапазонов и пяти спутниковых систем; ударопрочность армейского уровня, а также способность работать при температурах до −30 градусов Цельсия; батарея, обеспечивающая до 24 дней работы без подзарядки, и водонепроницаемость 10 АТМ; новейшие возможности загрузки маршрутов и навигации в реальном времени.

Благодаря двухдиапазонному позиционированию и поддержке пяти спутниковых навигационных систем Amazfit T-Rex 2 помогут всегда точно знать свои координаты, даже если сигнал со спутника совсем слабый.

Amazfit T-Rex 2 поддерживают функции, связанные с импортом маршрутов и навигацией в реальном времени, так что пользователи могут загрузить популярные маршруты через приложение Zepp или отправиться к приключениям собственным путем, определяя направление прямо на экране часов. А система Direct Return Navigation покажет кратчайший прямой путь назад к точке старта маршрута.

Amazfit T-Rex 2

Amazfit T-Rex 2 способны работать при температуре до −30 градусов Цельсия.

Чтобы защитить здоровье на большой высоте над уровнем моря, где мало кислорода, Amazfit T-Rex 2 предупредят пользователя, что он забрался высоко, и напомнят проверить уровень насыщения крови кислородом с помощью соответствующей функции часов. Эта функция пригодится и когда владелец просто почувствует себя некомфортно или захочет наблюдать за этим показателем в течение всего дня.

Amazfit T-Rex 2 прошли 15 тестов армейского уровня и могут работать в жарких пустынях, влажных дождевых лесах и на полярных ледниках.

При обычном использовании часы могу проработать без подзарядки до 24 дней, и все это время они будут сопровождать первооткрывателя и спортсмена в любом приключении.

Amazfit T-Rex 2 выдерживают давление воды эквивалентное тому, что возникает на глубине до 100 м.

Amazfit T-Rex 2 представлены в четырех природных цветах. Однако в России часы появятся только в двух цветах – черный и черно-золотистый. Силиконовый ремешок не раздражает кожу и сделан так, чтобы под ним не скапливались пот и влага.

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У Amazfit T-Rex 2 имеется более 150 спортивных режимов, включая режим Triathlon — настоящий тест на выносливость, режим Track Run с профессиональными возможностями отслеживания времени прохождения круга и «умной» корректировки траектории при занятии бегом, а также новый режим Golf Swing. C помощью часов в большинстве спортивных режимов можно в реальном времени отслеживать критически важные показатели — сердечный ритм во время тренировки, пройденную дистанцию, скорость движения, количество сожженных калорий. Это поможет пользователям следить за своими показателями и улучшать их.

В приложении Zepp App можно создавать настраиваемые шаблоны тренировок для занятий одиннадцатью видами спорта, а непосредственно на часах — шаблоны интервальных тренировок.

Часы Amazfit T-Rex 2 могут автоматически распознавать десятки силовых тренировочных упражнений, а алгоритм ExerSense — восемь видов спортивных движений.

Встроенный в T-Rex 2 алгоритм оценки статуса тренировки PeakBeats обрабатывает специальные данные, например, максимальное потребление кислорода (VO2 Max), полное время восстановления, тренировочную нагрузку и эффективность тренировок.

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Часы, помимо GPS-навигации, поддерживают функции всестороннего контроля состояния здоровья. Они следят за сердечным ритмом, насыщением крови кислородом и уровнем стресса в течение всего дня и одновременно выводить эти данные, а также частоту дыхания пользователя — достаточно нажатия одной кнопки на экране часов.

Amazfit T-Rex 2 будут продаваться в России за 16 990 руб. в магазинах ДНС и «Связной».

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Amazfit – бренд интеллектуальных носимых устройств, ориентированный на здоровье и фитнесс. Бренд является частью Zepp Health – компании, занимающейся технологиями здравоохранения. Amazfit представляет широкий выбор умных часов и ремешков. В настоящее время продукция Amazfit представлена на рынках более чем 90 стран и регионов, включая США, Германию и Японию.