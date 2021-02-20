Распродажа умных часов Amazfit в преддверии праздников

Компания Amazfit устраивает распродажу своих лучших моделей накануне грядущих праздников. До 23 февраля у каждого появится возможность порадовать себя новым гаджетом и при этом приятно сэкономить.

Smart-часы давно перестали быть просто стильным имиджевым аксессуаром. Сегодня это удобный и технологичный помощник, который предоставляет инструменты для мониторинга за состоянием здоровья, обладает достойным мультимедиа функционалом и позволяет всегда оставаться на связи независимо от ситуации. А модели Amazfit GTR (47 мм) и GTR 2 могут стать прекрасным подарком для любимого «защитника».

Умные часы Amazfit GTR 2

Эти модели отличаются классической круглой формой дисплея и строгим дизайном, который по достоинству оценит любой представитель сильного пола. Модель GTR 2 предоставляет на выбор два варианта исполнения корпуса – классический стальной (серебристого цвета) и спортивный алюминиевый (черного цвета). Помимо брутального внешнего вида, часы обладают полным набором необходимых функций. Обе модели, и GTR, и GTR 2 оборудованы AMOLED дисплеем, который позволяет комфортно пользоваться часами даже при ярком солнечном свете, имеют большое количество спортивных режимов, функциями отслеживания показателей здоровья, предоставляют пользователю широкие возможности для персонализации и обладают влагозащитой по стандарту 5 АТМ.

Помимо этого, старшая модель GTR 2 имеет в своем арсенале еще несколько дополнительных функций. Благодаря установке микрофона и динамика, появилась возможность отвечать на входящие звонки непосредственно с часов, не доставая телефон из кармана. Также девайс имеет 3 Гб встроенной памяти и возможность сопряжения с гарнитурой, что позволяет использовать его в качестве плеера. Ну и напоследок, в новой модели появилась возможность следить за уровнем кислорода в крови, что, несомненно, по достоинству оценят спортсмены.

Умные часы Amazfit GTS 2

Воспользоваться скидкой и порадовать себя стильным и умным гаджетом смогут не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Модели GTS и GTS 2 схожи по функционалу с GTR и GTR 2, но отличаются формой корпуса и представлены в большем количестве цветовых решений. Благодаря чему, каждый сможет подобрать часы под свой уникальный стиль.

Не забыл производитель и о молодежи и подростках. Модели Blip S и Blip U Pro станут отличным выбором для активных молодых людей. Доступная цена, легкий и прочный корпус из поликарбоната, яркие цвета, достойная функциональность и высочайшая автономность. Это именно то, что придется по вкусу современной молодежи.

Умные часы Amazfit Bip U Pro

Акция на умные часы Amazfit действует с 19 по 23 февраля 2021 года в магазинах сетей «Связной», DNS и в официальном магазине Amazfit на Tmall и в ней участвуют модели:

GTR 2 Classic за 13990 руб. вместо 15490 руб.

GTR 2 Sport за 12590 руб. вместо 13990 руб.

GTS 2 за 12590 руб. вместо 13990 руб.

GTS за 7990 руб. вместо 8990 руб.

GTR 47 мм за 11990 руб. вместо 9 999 руб.

Bip U Pro за 4790 руб. вместо 4 990 руб.

Bip S за 4490 руб. вместо 4 699 руб.