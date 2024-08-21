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Электронная торговая площадка «Фабрикант» внедрила сервис проверки репутации на основе ЭКГ-рейтинга

Электронная торговая площадка «Фабрикант» первой среди российских ЭТП внедрила возможность отслеживать ЭКГ-рейтинг компаний — национальный стандарт оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Об этом CNews сообщили представители ЭТП «Фабрикант».

Пользователи площадки «Фабрикант» получили возможность видеть актуальную информацию о положении компании-поставщика в официальном рейтинге и ее статус в своем личном кабинете. Данные автоматически подгружаются с официального ресурса экг-рейтинг.рф, что обеспечивает их актуальность и достоверность. В рейтинге уже приняли участие более семи миллионов компаний.

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ЭКГ-рейтинг, наряду с другими параметрами при оценке потенциальных контрагентов, позволит заказчикам получить полное представление о поставщике, необходимое для принятия обоснованных решений на каждом этапе торговой процедуры.

«Внедрение ЭКГ-рейтинга — это шаг к созданию более прозрачного и конкурентоспособного бизнес-пространства в России. Задача оценки благонадежности субъектов предпринимательской деятельности давно стоит на государственном уровне, и ЭКГ-рейтинг является отправной точкой ее решения. Закупки в электронной форме — одна из многих сфер применения данного рейтинга. Мы уверены, что у этого инструмента большой потенциал, и рекомендуем компаниям предоставлять дополнительную информацию для эффективного учета в рейтинге», — сказал Алексей Красильников, заместитель генерального директора по продукту ЭТП «Фабрикант»​.​

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