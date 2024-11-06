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Резидент «Сколково» внедрил в разработку для анализа ЭКГ поиск рисков с использованием ИИ

Компания «Кардиокварк», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), выпустила обновление для телеметрической системы мониторинга «КардиоКарта». ИИ-система анализа ЭКГ позволит определять риски развития ряда патологических состояний и заболеваний сердца, а также тенденций их изменений. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

На октябрь 2024 г. разработкой «КардиоКарта» регулярно пользуются более 30 тыс. человек, зарегистрировано более 1 млн записей ЭКГ. Это портативное устройство для самостоятельной регистрации ЭКГ в домашних условиях. Оно необходимо для выявления редких эпизодов нарушения ритма, контроля эффективности лечения, постоперационного мониторинга и скрининга сердечно-сосудистых заболеваний.

Электрический сигнал сердца содержит множество скрытых данных, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Искусственный интеллект анализирует эти данные и применяет диагностические алгоритмы. В сотрудничестве с Сеченовским университетом, НМИЦ кардиологии и НМИЦ ТПМ были собраны аннотированные записи ЭКГ, что позволило выделить группы признаков, указывающих на отклонения от нормы.

Сергей Садовский, к.ф.-м.н., заместитель генерального директора «Кардиокварк»: «Мы рады представить обновление для “КардиоКарты”, которая теперь включает в себя мощный ИИ-анализ ЭКГ. Благодаря этой технологии, “КардиоКарта” не просто фиксирует электрокардиограмму, а анализирует ее данные, выявляя скрытые риски развития серьезных заболеваний сердца. Наша компания стремится сделать современные технологии доступными каждому и создать мир, где люди могут жить здоровой и долгой жизнью. Мы благодарим наших партнеров из Сеченовского университета, НМИЦ кардиологии и НМИЦ ТПМ за их ценный вклад в разработку и обучение системы. Вместе мы делаем здравоохранение доступнее и эффективнее».

Используемый запатентованный метод «Способ и система неинвазивной скрининговой оценки физиологических параметров и патологий» помогает определять риски развития следующих состояний: Ужесточение стенок желудочков может свидетельствовать о диастолической дисфункции левого желудочка и повышает риск хронической сердечной недостаточности; Недостаток кровоснабжения сердца может указывать на ишемическую болезнь сердца из-за атеросклероза; Эндокринные нарушения могут быть признаком сахарного диабета второго типа.

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Елена Фадеева, старший проектный менеджер Центра развития технологий в биологии, медицине и сельском хозяйстве Фонда «Сколково»: «Расширение функциональных возможностей путем внедрения ИИ-анализа ЭКГ в будущем снизит нагрузку на врачей, поможет в раннем выявлении проблем, будет способствовать обеспечению своевременных профилактических мер. “КардиоКарта”, выполняющая запись ЭКГ, уже зарегистрирована как медицинское изделие, ожидаем от разработчиков довести ИИ-блок продукта также до регистрации медицинского изделия и внедрения в систему здравоохранения».

На данный момент раздел ЭКГ-отчета носит информационный характер и не является диагнозом, но способствует внимательному отношению к здоровью и диспансеризации для раннего выявления заболеваний до появления симптомов. Такой подход позволяет диагностировать скрытые патологии, что делает лечение более эффективным.

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