Получите все материалы CNews по ключевому слову
Садовский Сергей
СОБЫТИЯ
Садовский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Код Безопасности 699 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1011 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8133 1
|Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 204 1
|Google Android 14648 1
|Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 835 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402686, в очереди разбора - 733021.
Создано именных указателей - 186191.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.