Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны

Минюст разработал законопроект, который разрешает участвовать в судебных процессах дистанционно, используя для этого стандартное оборудование и обычный смартфон. Подача документов, идентификация личности, а также извещение участников судебного процесса будет осуществляться через портал госуслуг или систему межведомственного электронного документооборота.

Регулирование удаленного участия в суде

Минюст разработал и разместил на портале для общественного обсуждения законопроект о регулировании удаленного участия в судебном заседании, подачи в суд электронных документов, а также извещения участников судебного процесса.

Согласно проекту федерального закона, для удаленного участия в суде можно будет использовать системы видеоконференцсвязи либо веб-конференции. Для этого участники процесса должны предварительно подать в суд ходатайство о проведении заседания в электронном виде. При наличии в суде технической возможности осуществления веб-конференции, участникам будет разрешено не приходить в суд. Достаточно будет подключиться к заседанию с компьютера, планшета или телефона, используя стандартное программное обеспечение, одобренное Верховным судом. Исключение — разбирательство дела в закрытом судебном заседании, которое по-прежнему будет проводиться при очном присутствии всех участников.

Установить личность гражданина, его представителя или представителя юридического лица, участвующего в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, суд сможет при помощи единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы. Если у суда возникнут сомнения в правильности идентификации, заседание перенесут.

Также законопроект предусматривает, что участник судебного процесса сможет подать исковое заявление, жалобу, представление и иные документы через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг, а также через систему межведомственного электронного документооборота. Документы в этом случае будут подписаны простой либо усиленной электронной подписью.

Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны

Суд также может направить судебный акт в электронном виде в личный кабинет участника процесса на портале госуслуг, либо в систему электронного документооборота участника процесса посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия или посредством информационной системы организации федеральной почтовой связи.

Проект федерального закона «О внесении изменений в арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и иные законодательные акты страны» разработан в соответствии с планом мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика».

ВКС для судов

Впервые в ходе заседания ВКС в российском суде применили еще в 1999 г. В 2012 г. Верховный суд России провел масштабную модернизацию системы ВКС, которая насчитывала свыше 1,3 тыс. комплексов видеосвязи, установленных в судах общей юрисдикции областного, краевого и республиканского уровня, а также в следственных изоляторах по всей стране. В 2012 г. с ее помощью ежедневно проводилось более 800 сеансов связи. В большинстве случаев ВКС использовалась в ходе слушаний по уголовным делам: например, для видеосвязи между судьями, адвокатами и прокурорами, находящимися в зале суда, и обвиняемыми, находящимися в СИЗО, а также для допроса свидетелей, находящихся в других субъектах России.

В 2016 г. CNews писал, что информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие»закупал для дооснащения курируемых им систем комплектов ВКС-оборудование американских компаний Avaya и Polycom.

В декабре 2019 г. CNews рассказывал, что в России запланировано создание облачных платформ веб-конференций, обеспечивающих возможность дистанционного участия граждан и организаций в судебных заседаниях как в судебных, так и во внесудебных органах. Соответствующее мероприятие включено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Исполнителем проекта стал «Мегафон», который инвестирует в облачную платформу веб-конференций для судебных заседаний 100 млн руб. Мероприятие курирует Минцифры и Верховный суд.

Цифровизация судов идет полным ходом

Цифровизация судебных процессов ускоряется с каждым годом. Напомним, что возможность подачи гражданами административных исковых заявлений через интернет была прописана в феврале 2015 г. в Кодексе административного судопроизводства России.

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. С 1 августа 2017 г.пользователи личного кабинета единого портала судов общей юрисдикции Москвы получиливозможность подавать в судебные органы столицы сразу несколько типов документов в электронном виде: первичные заявления и жалобы, ходатайства и представления, апелляционные и частные жалобы, замечания на протоколы судебных заседаний и другие.

В августе 2019 г. на портале госуслуг заработал сервис «Правосудие онлайн», который позволяет автоматически определять соответствующий суд для подачи иска, чтобы заявление можно было успешно подать с первого раза. Также сервис помогает автоматически рассчитать пошлину, исходя из требований иска, указанных в заявлении. По ходу судебного разбирательства пользователь может отправлять в суды и участникам процесса документы и уведомления в электронном виде, а также знакомиться с материалами дела онлайн. Удаленное участие в процессе обеспечивается благодаря биометрической идентификации.