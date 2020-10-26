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Банки подключаются к платформе «Финуслуги» при технологической поддержке ЦФТ

ИТ в банках

Компания ЦФТ предложила банкам решение для оперативного подключения к платформе личных финансов «Финуслуги». Благодаря сервису ЦФТ банк может начать работу на платформе в сжатые сроки без доработки собственной АБС. Несколько банков уже подключились к «Финуслугам», используя технологию ЦФТ.

Платформа личных финансов «Финуслуги», оператором которой выступает Московская биржа, позволяет любому банку без существенных затрат расширить географию работы, снизить расходы на привлечение новых клиентов, а в перспективе предлагать новые продукты онлайн. Для снижения финансовых и временных издержек банков на подключение к «Финуслугам» компания ЦФТ в тесном сотрудничестве с экспертами Московской биржи и специалистами банков-партнеров разработала облачный сервис ЦФТ-Маркетплейс. С помощью этого решения банк получает возможность быстрого подключения к «Финуслугам» и при этом снижает свои затраты на создание ИТ-инфраструктуры.

«Финуслуги – это важный канал дистрибуции продуктов для финансовых организаций. Платформа позволяет банкам стать еще ближе к клиентам, привлекать новых клиентов по всей России без необходимости открывать новые отделения. В технологической части мы предлагаем финансовым организациям решение, используя которое, банк может осуществить стартовый запуск нового сервиса за две-четыре недели без выполнения каких-либо доработок на стороне своей АБС. Наше решение полностью соответствует всем требованиям российского законодательства», – сказал председатель правления ГК ЦФТ Андрей Висящев.

Сегодня ряд банков уже подключился к «Финуслугам», применив технологию, разработанную компанией ЦФТ. Функциональная составляющая облачного сервиса ЦФТ-Маркетплейс будет развиваться вместе с развитием и появлением новых продуктов, размещаемых на платформе «Финуслуги».

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