Банк «Веста» запустил упрощенную идентификацию для регистрации самозанятых в ДБО

Инвестиционный банк «Веста» запустил в промышленную эксплуатацию новый сервис для самозанятых – упрощенная идентификация при регистрации. Клиентам этой категории теперь стало еще проще получить в интернет-банке статус самозанятого – базовые идентификационные данные клиента загружаются в систему ДБО и АБС автоматически. Проект реализован с использованием комплекса решений компании ЦФТ.

На стороне клиента регистрация в качестве самозанятого осуществляется в интернет-банке VestaBank, реализованном на базе технологий ДБО Faktura.ru. Запрос от банка базовых идентификационных данных по клиенту из ЕСИА выполняется в облачном сервисе «ЦФТ-Упрощенная идентификация». В системе «ЦФТ-Банк», используемой ИБ «Веста» на условиях аутсорсинга, создается карточка клиента.

«Наша новая реальность подталкивает нас переходить на более высокие скорости в развитии: наступило время быстрых реакций, новых идей, быстрого освоения перспективных направлений бизнеса, – сказал Виктор Жидков, председатель правления ИБ «Веста», – Еще недавно режим налогообложения «Налог на профессиональный доход» был экспериментом, а сегодня самозанятых предпринимателей уже более одного миллиона человек. Пандемия ускорила тренд роста численности работающих на себя. У этого сегмента есть большое будущее, потенциал. Мы в свою очередь должны предоставить клиентам удобные сервисы, которые закрывают их потребности как физических лиц, значительно облегчают ведение бизнеса, экономят время. Упрощенную идентификацию самозанятых при регистрации с использованием интернет-банка мы внедрили достаточно быстро, во многом благодаря ИТ-архитектуре нашего банка – мы уже много лет находимся в аутсорсинговой экосистеме ЦФТ. У нас АБС от ЦФТ, расчетный центр, ДБО, процессинг карт этого же вендора. И мы уже делаем не первый проект с участием нескольких бизнес-направлений компании. В такой команде технологичные, сложные интеграционные проекты делать намного проще и быстрее».

Сервис для упрощенной идентификации самозанятых при регистрации их с использованием системы ДБО компания ЦФТ предоставляет банкам в облачном формате. Для банка «Веста» работы по развертыванию необходимой дополнительной функциональности в ДБО Faktura.ru и системе «ЦФТ-Банк», размещенной на серверных мощностях ЦФТ, были выполнены в кратчайшие сроки.

«События этого года подтолкнули банки к форсированию своих программ ИТ-трансформации, переходу на цифровые каналы взаимодействия с клиентами, стремительно развиваются электронные сервисы, предоставляемые населению удаленно, – отметил Андрей Висящев, заместитель председателя правления ГК ЦФТ. – Мы в ЦФТ уже давно работаем в направлении автоматизации процессов, позволяющих минимизировать клиентский путь за счет использования банками валидных данных из ЕСИА, СМЭВ, ФНС и других органов, встраиваем в свои продукты и сервисы поддержку удаленной идентификации клиентов разного уровня сложности – от упрощенной идентификации до распознавания человека с использованием технологий биометрии. Очевидно, что совсем скоро для банков это будет абсолютный must have. Мы предлагаем банкам комплексные решения, покрывающие все потребности по переводу банковских продуктов и процессов в цифровую форму – начиная с уровня core banking системы и заканчивая клиентской частью, для которой у ЦФТ на сегодня есть широкий спектр самых различных сервисов, актуальных для пользователей и делающих для них банковское обслуживание на 100% комфортным и удобным».