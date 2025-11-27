СПбГУ и Институт AIRI заключили соглашение о сотрудничестве

В Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве СПБГУ и Института AIRI. Об этом CNews сообщили представители AIRI.

Документ устанавливает стратегическое партнерство, направленное на развитие долгосрочного и эффективного взаимодействия в области искусственного интеллекта, компьютерных наук и математики. Стороны договорились о развитии научно-исследовательской деятельности, взаимной методической и организационной поддержке, проведении научных семинаров и других мероприятий, а также публикации результатов исследований.

«Санкт-Петербургский государственный университет — один из старейших и крупнейших научно-образовательных центров в России и мире, активно развивающий научно-исследовательскую деятельность. Мы продолжаем создание прочной сети взаимодействия студентов и молодых ученых с AIRI и налаживаем обмен экспертизой в области компьютерных наук для того, чтобы обеспечить молодым кадрам доступ к практическим знаниям. Я рад, что СПбГУ поддерживает подобные инициативы. Это вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики нашей страны», — д.ф.-м.н., профессор РАН, генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец.

«Партнеры планируют регулярно проводить совместные мероприятия — конференции, семинары, а также реализовывать научные проекты для постоянного обновления содержания образовательных программ и повышения качества образования выпускников университета. Важным компонентом сотрудничества станет разработка новых образовательных курсов и программ, ориентированных на подготовку востребованных на рынке труда специалистов. Студенты смогут подавать заявки на стажировку в AIRI», — и. о. проректора по научной работе СПбГУ Елена Лебедева.