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Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», разработанная компанией «Цифровое образование» (совместное предприятие «Ростелекома» и Mail.ru Group), включена в реестр отечественного программного обеспечения (ПО) по приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Платформа также включена в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», а «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферум» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

«Сферум» прошел тестирование и успешно используется в более чем 2,2 тыс. школах в 15 пилотных регионах РФ, его пользователями уже стали свыше 70 тыс. человек. Сейчас платформа позволяет проводить групповые видеоконференции для 100 участников, дистанционно подключать к уроку весь класс или отдельных учеников, создавать чаты, делиться образовательным контентом (фотографиями, видео, презентациями и другими материалами), создавать сообщества школ.

В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации родителей. Это позволит проводить дистанционные родительские собрания, расширит возможности общения родителей с педагогами и поможет быть в курсе успеваемости ребенка.

В дальнейшем в «Сферуме» можно будет проводить большие онлайн-мероприятия — до 10 тыс. участников одновременно получат возможность смотреть прямые трансляции школьных мероприятий. Также будет обеспечена синхронизация расписания с электронными дневниками. Кроме того, на платформе скоро смогут регистрироваться пользователи, пока не имеющие собственного мобильного телефона, — эта опция важна для школьников младших классов.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

«Мы разработали уникальный цифровой продукт, который поможет сделать обучение доступным и удобным. “Сферум” не заменяет полноценное очное образование, однако является незаменимым помощником для тех, кто не может посетить очный урок. Работая с регионами по подключению школ, мы видим, насколько востребованной является наша платформа. Включение в реестр отечественного ПО подтверждает соответствие нашей разработки самым высоким стандартам», — прокомментировал генеральный директор ООО «Цифровое образование» Рубен Акопов.

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