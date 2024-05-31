Эксперты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» рассказали о форматах общения детей в Сети

Подавляющее большинство детей (92%) использует мессенджеры, свидетельствуют данные опроса, проведённого по заказу команды Kaspersky Safe Kids. Взрослые могут быть не в курсе, какие именно переписки ведут их дети. Как отмечали сами школьники в ходе исследования, у 54% из них есть чат с одноклассниками, о котором они не рассказывали учителям или родителям, а ещё у 24% такие чаты есть с друзьями не из школы.

При этом 41% взрослых знает, что у их детей есть чаты помимо тех, которые ведут педагоги со своими классами. Четверть родителей осведомлены, что их дети общаются в мессенджерах с друзьями не из их школы. Эксперты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» напоминают, что прививать навыки цифровой грамотности и этикета детям нужно с того момента, как они впервые получают в руки гаджет. Это позволит им грамотно реагировать на потенциальные угрозы в Сети.

«Мессенджеры стали неотъемлемой частью цифровой жизни детей. Они начинают пользоваться ими со школы, в том числе для связи с родителями, общения с одноклассниками. При этом и в мессенджерах можно столкнуться с такими онлайн-угрозами, как кибербуллинг, фишинг, онлайн-груминг. Однако это не значит, что нужно полностью отказываться от их использования. Главное — соблюдать основные правила безопасности и принципы взаимодействия с контентом», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

«Для безопасного общения детей в рамках образовательного процесса специально был создан и развивается учебный профиль «Сферум». Он ограждает юных пользователей от онлайн-угроз и помогает сформировать актуальные навыки цифрового общения. «Сферум» — это отдельное закрытое пространство внутри «VK Мессенджера», разработанное таким образом, чтобы в чатах все участники были верифицированы, а посторонние не могли присоединяться к ним», — отметил Рубен Акопов, руководитель сервиса «Сферум».

Дети активно используют не только мессенджеры, но и социальные сети, в том числе для общения. Согласно данным исследования, своя страница в соцсетях есть у 69% школьников. При этом если в возрастной группе 7-10 лет профиль есть у каждого второго ребёнка (52%), то в 15-17 лет — уже у 91%. Эксперты «Сферума» напоминают, что для создания учебного профиля в «VK Мессенджере» не требуется создавать страницу во «ВКонтакте». Если у пользователя уже есть аккаунт в соцсети — при регистрации в «Сферуме» они не связываются и не отображаются.

Также для дополнительной верификации участников чатов «Сферум» интегрирует учебный профиль с электронными дневниками школьников. Эта мера позволяет обезопасить детей от посторонних, так как чат класса создается на основе подтверждённых списков учеников и учителей. Также интеграция позволяет непосредственно из электронного журнала и дневника совершать онлайн-звонки, обмениваться файлами и проводить опросы.

Эксперты «Лаборатории Касперского» напоминают об основных правилах цифровой безопасности: не выкладывать большие объёмы информации о себе и своих близких: не стоит публиковать номер школы, где учится ребёнок, личный номер телефона, адрес электронной почты, компрометирующие фотографии, которые могут быть использованы против взрослого или ребёнка; позаботиться о приватности: проверить, какая информация о вас находится в открытом доступе, изучить настройки приватности в социальных сетях, мессенджерах и других популярных платформах; скачивать приложения только из официальных ресурсов, обращать внимание на рейтинги и отзывы пользователей; использовать надёжные и уникальные пароли для всех своих аккаунтов: они должны состоять минимум из 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами. Их можно безопасно хранить в Kaspersky Password Manager; не сообщать посторонним пароли от учётных записей, коды из SMS и push-уведомлений; настроить двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, которые это позволяют; регулярно обновлять установленные приложения и операционную систему; использовать защитное решение, в том числе и на мобильных устройствах. Оно предупредит о попытке перейти на фишинговый или скам-ресурс, защитит от различных вредоносных программ, например, Kaspersky Premium.