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Жителям Москвы и Подмосковья разрешат покупать рецептурные лекарства онлайн

В начале 2023 г. в России в рамках эксперимента может быть разрешена продажа рецептурных препаратов через интернет. Приобретать их смогут жители Москвы, Подмосковья и Белгородской области. Пилотный проект курирует Минздрав. В настоящее время, согласно указу Президента России, в Рунете разрешена продажа только препаратов, отпускаемых без рецепта.

Новый эксперимент на россиянах

Россияне смогут покупать рецептурные лекарственные препараты, не выходя из дома – через интернет, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в фарм-отрасли и в Правительстве России. Первыми такую возможность получат жители Москвы и Подмосковья, а также проживающие в Белгородской области.

«Отказ от аптек» будет проходить в форме эксперимента. По информации издания, он может начаться менее чем через полгода, 1 января 2023 г. В настоящее время российский Минздрав работает над подготовкой всех необходимых регламентирующих документов.

Выбор регионов обусловлен тем, что в Москве, МО и Белгородской области в настоящее время функционируют системы контроля и обращения электронных лекарственных рецептов. Притом в Белгородской области такая система появилась раньше, чем в столице. Эти платформы могут использоваться для реализации рецептурных препаратов через интернет. Когда такие системы появятся в других регионах, и смогут ли они принять участие в эксперименте, неизвестно.

Очередные последствия коронавируса

Продажа лекарств через интернет в России годами считалась нелегальной. Все изменилось благодаря коронавирусу COVID-19. Добравшись до России в начале 2020 г., в марте того же года он отправил всю страну на самоизоляцию.

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Как нововведение отразится на аптечном рынке, пока неизвестно

Тогда же Президент России Владимир Путин официально разрешил онлайн-продажи лекарств, но лишь тех, что отпускаются без рецепта.

Правительство объяснило это послабление необходимостью обеспечить гражданам доступ к терапии во время эпидемии коронавируса. Чем продиктованы попытки перенести в интернет продажи рецептурных препаратов, на момент публикации материала известно не было.

Экономисты не уследят за лекарствами

По информации издания, власти планировали назначить ответственным за проведение эксперимента не Минздрав, а Минэкономики. Министерство в течение года работало над этим проектом и предлагало реализовать его в качестве «цифровой песочницы», согласно ФЗ-258 «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций».

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Инициативу Минэкономики сразу поставили под сомнение представители российского аптечного рынка. По их словам, если проводить такой эксперимент по ФЗ-258, то торговать рецептурными лекарствами в интернете смогут даже обычные маркетплейсы, не располагающие нужным опытом по доставке лекарственных препаратов.

Резко против идеи Минэкономики высказались и сотрудники государственно-правового управления Президента (ГПУ), заявив, что ЭПР не может вводиться в случаях, когда может возникнуть угроза жизни и здоровью потребителя. Аналогичное мнение высказала и российский вице-премьер Татьяна Голикова в рамках обсуждения перспектив пилотного проекта по продаже рецептурных лекарств в онлайне. Оно состоялось на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством Путина. Глава государства дал поручение доработать документы, связанные с экспериментом, и в течение двух недель внести их на рассмотрение в Правительство.

По итогам заседания Минэкономики было отстранено от курирования проекта. Ответственным за эксперимент был назначен Минздрав, потому что «позиции Минэкономики были раскритикованы ГПУ», сказал один из источников «Коммерсанта».

Без исключений не обошлось

В случае если власти дадут добро на проведение эксперимента, за некоторыми рецептурными лекарствами жители регионов – участников проекта все же будут вынуждены обращаться в аптеки. Это касается, в частности, препаратов, в составе которых есть наркотические, психотропные и сильнодействующие средства. Под запрет на распространение через Всемирную паутину также попадут радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства. В дополнение к ним в Сети нельзя будет купить продукцию фармкомпаний с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

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В то же время сохраняется вероятность, что к продаже рецептурных лекарств через интернет подключатся не только специализированные сервисы и аптеки, располагающие собственными интернет-магазинами. Не исключено, что торговать продукцией, которую россияне привыкли видеть в аптеках, будут и маркетплейсы. «Вопрос об участниках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств – это вопрос о безопасности здоровья россиян, – сообщила изданию глава аптечной ассоциации "Союзфарма" Мария Литвинова. – Маркетплейс по определению не может играть основную роль в этом процессе, поскольку по лицензионным требованиям ответственными за реализацию препаратов являются аптеки, однако он может выступать их партнером, предоставляющим покупателям доступ к онлайн-витрине».

Эльяс Касми

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