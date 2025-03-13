С гендерными стереотипами при трудоустройстве чаще сталкиваются замужние бездетные женщины

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недопустимым вопрос к женщинам о планах по рождению детей при найме на работу. Между тем, гендерные стереотипы на рынке труда по-прежнему встречаются, хотя и значительно реже, чем 15 лет назад. Самая уязвимая категория на рынке труда — замужние женщины без детей. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

16% компаний имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей, в 2023 г. этот показатель составлял 19%, а в 2010 г. — 39%. В отношении мужчин-соискателей такие предпочтения отмечаются только у 11% компаний.

Чаще всего работодатели стараются нанимать кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.

Негласные запреты касательно женщин-соискателей, судя по ответам рекрутеров, есть в 1 из 10 компаний. Наблюдается позитивная динамика: в 2010 г. о подобной практике упоминали 36% организаций. Чаще всего дискриминируют замужних бездетных женщин из-за риска ухода в декрет. Негласные запреты в отношении мужчин встречаются реже: 14% в 2010 г. и всего 6% сейчас.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 202

Время проведения: 5 февраля – 11 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.