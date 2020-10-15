Собянин отменил еженедельные отчеты о сотрудниках на удаленке, но ввел принудительную регистрацию в ночных клубах

Сергей Собянин разрешил работодателям сдавать отчеты о сотрудниках на удаленке не раз в неделю, а только при изменении из количества. В то же время он ввел в столичных ночных клубах обязательный check-in на входе при помощи QR-кодов. За отказ от такой регистрации заведения будут штрафовать на крупные суммы.

Послабления для работодателей

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил столичных работодателей от обязанности еженедельно отчитываться о сотрудниках на удаленке. Вместо них контроль теперь усиливается за посетителями ночных клубов.

Согласно указу Собянина № 101-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» от 15 октября 2020 г., теперь работодатели должны предоставлять отчеты о сотрудниках, переведенных на удаленную работу, только при изменении их количества. К примеру, если на протяжении месяца штат «удаленщиков» не менялся, то отчитываться об этом не требуется.

В то же время на работодателей накладывается другая обязанность – как только число работников на удаленке изменится в большую или меньшую сторону, им нужно будет отрапортовать об этом без промедлений, то есть в тот же день. Также указ вносит уточнения о том, как вести отчетность и соблюдать ограничения, если сотрудники работают посменно. Уточнения затрагивают и работодателей, чьи сотрудники чередуют офисную и удаленную работу. Суммарное число работников, которые должны выполнять свои обязанности за пределами офиса, не изменилось – их по-прежнему должно быть не меньше 30% от общего штата.

Отдуваться придется тусовщикам

Снизив градус интереса к сотрудникам московских компаний на удаленной работе, Сергей Собянин обратил внимание на любителей отдохнуть в столичных ночных клубах других увеселительных заведениях. Согласно личному блогу мэра на сайте mos.ru, с 19 октября 2020 г. доступ работников и посетителей в развлекательные заведения, режим работы которых включает ночное время с 00:00 до 06:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

Сергей Собянин усиливает контроль за москвичами

Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер.

Собянин подчеркнул, что решение провести этот «эксперимент» было принято «после консультаций с представителями развлекательных заведений». «Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19. Тем самым, мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», – говорится в блоге столичного мэра.

Как сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, отказ заведений использовать систему QR-кодов на входе повлечет за собой крупные штрафы. Их размер составит до 500 тыс. руб. При этом Немерюк не уточнил, к нарушению какого из действующих в России законов приводит такой отказ.

По его словам, финансовое наказание распространяется исключительно на сами заведения – пользователей, не желающих пользоваться новой системой, штрафовать не будут.

С чего все начиналось

О переводе 30% сотрудников компаний с офисами в Москве Сергей Собянин распорядился в начале октября 2020 г. Ограничения связаны с пандемией коронавируса COVID-19, которая привела к всероссийской самоизоляции в марте-июне 2020 г., закрытию предприятий и бизнесов и краху российской экономики. Новые ограничения Собянина действуют с 5 по 28 октября 2020 г. включительно, а с 12 октября 2020 г. столичные работодатели должны были против воли сотрудников предоставлять мэрии их персональные данные – номера телефонов, машин др. За отказ в предоставлении этих сведений компаниям грозит штраф, а в мэрии объясняют такой интерес к «удаленщикам» всего лишь сбором информации для оценки пассажиропотока.

Для отправки этих сведений мэрия Москвы 9 октября 2020 г. запустила спецсервис, который 12 октября 2020 г. вышел из строя, не выдержав нагрузки. Мэрия обвинила в этом предпринимателей – якобы они виноваты в поломке сервиса потому, что решили предоставить данные единовременно.

Незаконность требований Собянина не подтвердилась

Как сообщал CNews, 13 октября 2020 г. Крупнейшие российские ИТ-организации уведомили Минцифры (в прошлом – Минкомсвязи) о том, что требование Сергея Собянина о сборе персональных данных сотрудников на удаленке без их на то согласия идет вразрез с законом.

ИТ-организации предложили главе ведомства Максуту Шадаеву попросить Сергея Собянина исключить из списка сведений о работниках, которыми компании должны делиться, информацию о номерах их транспортных средств, личных номерах мобильных телефонов, а также номеров карт «Тройка» и «Стрелка». Помимо этого, были упомянуты номера социальных карт. Авторы обращения также выступили с предложением по освобождению компаний у которых не изменилась численность работников на удаленке, от необходимости каждую неделю готовить требуемые отчеты об этих сотрудниках. «Это влечет необоснованные трудозатраты», – говорится в письме.

В Министерстве согласились с тем, что информация, которую работодатели вынуждены предоставлять по указу Сергея Собянина, действительно может быть отнесена к персональным данным. Тем не менее, признаков нарушения закона о персональных данных в требовании столичной мэрии в ведомстве не обнаружили.