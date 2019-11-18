В «Яндексе» радикально меняется структура управления. Сбербанк теряет «золотую акцию»

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«Яндекс» меняет структуру управления с целью защиты от законопроекта о значимых интернет-ресурсах. Изменения носят глобальный характер и затронут как российское представительство компании, так и головной офис в Голландии.

Главные изменения

«Яндекс» разработал и вынес на рассмотрение новую структуру управления ИТ-гигантом. Это напрямую связано с законопроектом Антона Горелкина о значимых информационных ресурсах («Яндекс» входит в их число), из-за которого в середине ноября 2019 г. акции «Яндекса обрушились на NASDAQ и Московской бирже. На фоне этого компания практически моментально потеряла $1,5 млрд.

CNews получил копию письма сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, адресованное сотрудникам компании, в котором он разъяснил суть происходящего и всех изменений, которые могут произойти в компании.

В первую очередь новая структура управления «Яндексом», по словам Аркадия Воложа, предполагает создание специальной некоммерческой структуры – Фонда общественных интересов. Фонд будет находиться в Калининградской области, и в его состав войдут представители пяти российских вузов (Высшая школа экономики, МГУ, СПбГУ, МФТИ и ИТМО) и три общественных института (школа управления «Сколково», РСПП и Фонд поддержки 57-й школы).

В руководстве «Яндекса» грядут радикальные перестановки

Три места в Фонде также закреплены за Аркадием Воложем, управляющим директором группы компаний «Яндекс» Тиграном Худавердяном (вступил в должность, как сообщал CNews, в мае 2019 г.) и генеральным директором «Яндекса» в России Еленой Буниной. Совет директоров фонда будет состоять из 11 человек – по одному от каждого из учредителей. В явном виде в составе Фонда и его совета директоров не присутствуют представители силовых ведомств.

Государство не возражает

По данным The Bell, изменения в структуре управления «Яндексом» согласованы с государственными органами на высшем уровне, и теперь необходимо получение одобрения владельцев 75% голосующих акций компаний. Обсуждение среди них назначено на 20 декабря 2019 г.

Напомним, что единорос Антон Горелкин, законопроект о значимых информационных ресурсах которого обрушил акции «Яндекса» на биржах, еще в день его внесения в июле 2019 г. прямым текстом заявил, что именно «Яндекс» в первую очередь попадет под его действие в случае вступления его в силу.

«Золотая акция 2.0»

«Золотая акция», упомянутая Воложем в своем письме, в настоящее время принадлежит Сбербанку – он приобрел ее в сентябре 2009 г. Она позволяла ему накладывать вето на концентрацию в одних руках более 25% «Яндекса». Руководство компании, идя на этот шаг, было уверено, что он позволит сохранить актуальные на тот момент принципы управления компанией и предотвратить доминирование какого-либо акционера.

«Золотая акция», которую, с учетом всех изменений Аркадий Волож назвал «золотой акцией 2.0», перейдет от Сбербанка к Фонду общественных интересов, после чего он сможет блокировать все сделки с участием более чем 10% акций «Яндекса». Переговоры со Сбербанком на момент публикации материала были завершены – он принял решение продать «золотую акцию» обратно «Яндексу», и сумма сделки составит ровно $1 (63,8 руб. по курсу ЦБ на 18 ноября 2019 г). Напомним, что в 2009 г. он купил ее за 1 евро (44,5 руб. по курсу ЦБ на 24 сентября 2009 г., в день совершения сделки).

Помимо этого, она даст Фонду право назначать в совет директоров головной компании ИТ-гиганта Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, двоих из 12 директоров, устраивающих как власти России, так и саму компанию. При этом акционеры «Яндекса» не смогут отклонять эти кандидатуры.

На этих директоров ляжет ответственность за принятие решений, потенциально способных повлиять на национальную безопасность России. По информации The Bell в список основных кандидатов на эти посты входят гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий и проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Он занимал должность министра московского правительства и был советник мэра Москвы Сергея Собянина.

Дополнительные возможности Фонда

Помимо перечисленных возможностей Фонд общественных мнений получит право вето на решения «Яндекса» по вопросам, связанным передачей персональных данных россиян или значимой интеллектуальной собственности. В то же время Фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании.

Аркадий Волож отметил, что по сравнению с «золотой акцией» десятилетней давности в «золотой акции 2.0» присутствует больше ограничений и условий. При этом он подчеркнул, что общая логика ее работы останется прежней. «Компания развивается и ведет свой бизнес самостоятельно, но Фонд общественных интересов имеет право вето по ряду вопросов», – сказал сооснователь «Яндекса».

Меры обеспечения безопасности компании

Новая структура руководства «Яндекса» включает ряд условий снижения зависимости стабильности компании от внешних факторов, в том числе и изменений в законодательствах России и Нидерландов. В частности, после всех изменений Аркадий Волож сохранит за собой контрольный пакет голосов. В настоящее время он составляет 48,4%. Свои акции Волож передаст семейному трасту и подпишет обязательство, по которому он не будет иметь право продажи 95% своего пакета вплоть до 2022 г.

На случай изменений в голландского законодательстве, лишающих Фонд общественных интересов возможности принимать решения, новая концепция управления позволяет Фонду временно менять гендиректора российского «Яндекса», минуя совет директоров.

Если голосующая доля российских акционеров Yandex N.V. окажется ниже 50%, университеты из состава Фонда получат одно дополнительное место в его совете директоров. Это приведет к перевесу в соотношении мест – оно станет 6:5 в их пользу.

Комментарий Аркадия Воложа

«Десять лет назад появилась “золотая акция” – механизм ограничения со стороны государства продажи крупного пакета акций “Яндекса”. Тогда это стало гарантией от покупки компании большим международным игроком или местной бизнес-группой. За десятилетие “Яндекс” многократно вырос, потребовалась новая версия “золотой акции”. Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса Яндекса и защитит интересы страны. Вот к чему мы пришли после многих месяцев обсуждений», – сообщил в своем письме Аркадий Волож.

«Новая структура создается такой, чтобы это строение простояло многие годы, и нас не трясло от внешних событий так, как это было в последнее время», – добавил сооснователь «Яндекса».

Дополнение

Через несколько часов после отправки письма Аркадия Воложа сотрудникам «Яндекса» стало известно о решении депутата Антона Горелкина отозвать свой законопроект о значимых интернет-ресурсах. Об этом он сообщил агентству ТАСС. По словам Горелкина, он хочет дополнить его предложениями экспертов и бизнеса.

«Я отзову его (законопроект) в ближайшее время, на этой неделе. Буду работать над ним в первую очередь с учетом рекомендаций правительства. Это означает повышение доли возможного иностранного владения IT-гигантами, четкое формулирование критериев отнесения информационных ресурсов к значимым для информационной инфраструктуры России. В законопроекте появится еще несколько интересных опций, о которых я не хотел бы пока говорить», – отметил политик.

Антон Горелкин на момент публикации материала не сообщал точные сроки повторного внесения законопроекта на рассмотрение в Госдуму.

Депутат подчеркнул, его решение об отзыве своего законопроекта никак не связано с изменениями в структуре корпоративного управления «Яндекса». При этом сам «Яндекс», по данным ТАСС, одобряет решение Горелкина. «Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что подобные идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами», – отметили представители компании.