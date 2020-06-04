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Сбербанк прощается с «Яндексом» и приходит в Ozon

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, Текст: Игорь Королев
Сбербанк может стать крупным совладельцем интернет-ритейлера Ozon. Информация об этом появилась после того, как стало известно о предстоящем разводе Сбербанка с «Яндексом», его партнером по электронной коммерции.

Сбербанк может купить 30% в Ozon

Сбербанк может стать владельцем около 30% акций интернет-ритейлера Ozon. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По данным издания, сделка может произойти путем допэмиссии акций Ozon.

Сейчас основными совладельцами Ozon являются АФК «Система» и фонд Baring Vostok. Им принадлежит примерно по 43% акций интернет-ритейлера. В том числе 12% акций Ozon АФК «Система» владеет через венчурный фонд Sistema_VC.

Весной Ozon получил от Сбербанка заем на 6 млрд руб. В качестве залога по нему Сбербанк получил 100% долю в основной операционной структуре Ozon - «Озон Холдинг». В Сбербанке, АФК «Система», Ozon и фонде Baring Vostok от комментариев отказались.

Как АФК «Система» скупает Ozon

АФК «Система» вместе с подконтрольным корпорации телекоммуникационным оператором «Мобильные телесистемы» (МТС) стали совладельцами Ozon в 2014 г., приобретя 21,6% его акций за $150 млн.

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Сбербанк может стать крупным совладельцем интернет-ритейлера Ozon

После этого МТС наращивала свою долю в Ozon, вложив в компанию в совокупности 5,9 млрд руб. В 2019 г. МТС продала АФК «Система» принадлежавшие ей 18,7% акций Ozon за 7,9 млрд руб.

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков ранее говорил, что у корпорации есть договоренность с фондом Baring Vostok о том, что ни у одного из них доля в Ozon не превысит 43%. При этом оба партнера наращивали свои доли в Ozon. Так, в 2019 г. АФК «Система» и Baring Vostok предоставили интернет-ритейлеру конвертируемый заем на 9,2 млрд руб.

В начале 2020 г. АФК «Система» конвертировала этот заем, увеличив свою прямую долю в Ozon с 21,9% до 31,3%. Параллельно АФК «Система» и Baring Vostok предоставили Ozon еще один конвертируемый заем на 6 млрд руб. Еще $50 млн на аналогичных условиях ритейлеру предоставил американский фонд Princeville Capital.

В начале 2020 г. занимавший тогда пост президента АФК «Система» Андрей Дубовсков говорил, что потребность Ozon в инвестициях в 2020 г. составит 10 млрд руб.

Неудавшееся партнерство Сбербанка с «Яндексом»

У Сбербанка уже есть два партнера в области электронной коммерции – «Яндекс» и Mail.ru Group. В 2017 г. Сбербанк договорился с «Яндексом» о создании на паритетных началах совместного предприятия, базой для которого стал агрегатор товаров «Яндекс.Маркет». В рамках этого проекта был запущен маркетплейс «Беру».

Однако с 2019 г. по рынку циркулирует информация о разногласиях между «Яндексом» и Сбербанком. Тогда же появились слухи о возможном интересе Сбербанка к Ozon и сервису объявлений Avito.

В начале июня 2020 г. издание The Bell сообщило, что стороны близки к разводу: Сбербанк полностью консолидирует другой совместный проект с «Яндексом» - платежную систему «Яндекс.Деньги», а «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркет».

Партнерство Сбербанка с Mail.ru Group

В 2019 г. Сбербанк стал совладельцем холдинга Mail.ru Group. Кроме того, Сбербанк договорился с Mail.ru Group о создании совместного предприятия в области offline-2-online сервисов, в который, в числе прочего, вошли агрегатор доставки еды из ресторанов Delivery Club и сервис такси «Ситимобил».

Параллельно Mail.ru Group договорилась с одним из своих акционеров «Мегафоном», а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и китайской Alibaba о создании совместного предприятия в области электронной коммерции. Этому СП отошли российские версии торговых площадок AliExpress и Tmail, а также принадлежавшая Mail.ru Group площадка Pandao.

Мнение аналитика

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает оправданным, что в условиях роста спроса на электронную торговлю Сбербанк рассматривает возможность инвестировать в Ozon. «При этом вовсе необязательно, что в случае осуществления этой сделки Ozon станет частью экосистемы Сбербанка, - говорит Делицын. – Как и в случае с «Яндекс.Маркетом», Сбербанк сможет получать долю в этом активе, а затем ее продать».

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