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«Яндекс» нашел нового гендиректора

Руководителем российского юридического лица «Яндекса» станет Артем Савиновский, который одновременно продолжит руководить медиасервисами компании. Прежний гендиректор российского «Яндекса» Елена Бунина уехала в Израиль, а ее предполагаемый сменщик Тигран Худавердян попал под санкции Евросоюза.

Новый гендиректор российского «Яндекса»

Гендиректором ООО «Яндекс», российского юридического лица одноименного интернет-гиганта, станет Артем Савиновский. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Савиновский работает в компании с 2008 г. Изначально он курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. В том числе Савиновский входил в команду, готовившую выход «Яндекс» на американскую биржу NASDAQ в 2011 г. Также Савиновский участвовал в разработке стратегии развития сервиса «Яндекс.Такси».

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Руководителем российского юридического лица «Яндекса» станет Артем Савиновский

В 2016 г. Савиновский возглавил направление медиасервисов, к которому в том числе относится проект «Кинопоиск». Сейчас Савиновский будет совмещать обе должности.

Особенности корпоративной структуры «Яндекса»

Головной структурой «Яндекса» является голландская Yandex. Ее возглавляет основатель и основной акционер компании Аркадий Волож. Но с 2014 г. он отошел от руководства российской «дочкой» компании - упомянутым ООО «Яндекс».

В 2017 г. главой ООО «Яндекс» стала Елена Бунина. До этого она была директором по кадрам компании и продолжила совмещать обе должности. В 2019 г. в Yandex появилась новая должность главного операционного директора. Им стал Тигран Худавердян, до этого руководивший «Яндекс.Такси».

Санкционная война против руководства «Яндекса»

В середине марта 2022 г. было объявлено о назначении Худавердяна на должность гендиректора ООО «Яндекса» с сохранением его позиции в голландском Yandex, но санкционная война против России спутала компании все карты.

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Цифровизация

Сразу после того, как Худавердян был включен в санкционные списки Евросоюза и Великобритании, Худавердян ушел со своих постов в голландском Yandex. Бунина должна была продолжать руководить ООО «Яндекс» до 15 апреля 2022 г.

Чуть позже Елена Бунина покинула пост главы ООО «Яндекса». По данным издания The Bell, она объявила об отъезде в Израиль. Тогда и.о. гендиректора ООО «Яндекс» стал Артем Савиновский. Теперь он занял этот пост на постоянной основе.

Игорь Королев

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