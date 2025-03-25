«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов серии Realme 14 Pro

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов серии Realme 14 Pro. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» — от 34 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «С выходом Realme 14 Pro+ бренд продолжит укреплять свои позиции на российском рынке смартфонов среднего ценового сегмента. Эта модель привлекает внимание мощными характеристиками: производительный процессор, высококачественная камера и современный дизайн. Важно отметить, что смартфоны Realme уже зарекомендовали себя на российском рынке и стабильно входят в топ-5 по продажам в количественном выражении. Одной из интересных особенностей новинки является возможность изменения цвета корпуса, что может стать дополнительной «фишкой» для молодежи, стремящейся к выражению своей индивидуальности и стиля. Этот тренд также сможет поддержать дополнительный спрос на устройство».

В сотрудничестве с скандинавской студией Valeur Designers компания Realme создала дизайн для смартфонов серии Realme 14 Pro в «жемчужном белом» цвете. Термохромные пигменты в корпусе смартфона реагируют на изменение температуры: при ее падении ниже 16 градусов задняя крышка из жемчужно-белой становится насыщенно-синей, а при повышении температуры цвет возвращается к исходному. Это напоминает цветовые трансформации жителей морских глубин, таких как медузы и моллюски.

М.Видео-Эльдорадо «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов серии Realme 14 Pro

Корпус смартфонов «замшевого серого» цвета выполнен из веганской замши — материала, известного своими тактильными характеристиками. Дизайн с использованием специального ворсистого порошка не только повышает удобство использования, придавая поверхности смартфона противоскользящие свойства, но и выполнен из биологически чистых материалов.

Толщина Realme 14 Pro составляет 7,55 мм, а Realme 14 Pro+ — менее 8 мм.

Realme 14 Pro+ оснащен перископическим телефотообъективом. Перископический сенсор Sony LYT-600 с разрешением 50 МП и OIS обеспечивает 3Х оптический, 6Х внутрисенсорный и 120Х цифровой зум. Размер сенсора составляет 1/1,95 дюйма. Технология обратного перископа позволяет уменьшить толщину перископ-линзы на 30% — благодаря этому блок камер меньше выступает над корпусом, что положительно влияет на энергономику смартфона.

Основная камера – Sony IMX896 с разрешением 50 МП, OIS, большой матрицей 1/1,56 дюйсма и фокусным расстоянием 24 мм.

В модели Realme 14 Pro используется основная камера Sony LYT-600 с разрешением 50 МП и OIS. 2Х внутрисенсорный зум объединяет несколько снимков, снятых центральной частью модуля.

Оба смартфона серии Realme 14 Pro получили технологию «AI Повышение четкости 2.0», которая сокращает размытость изображений, устраняет шум при съемке с 20-кратным увеличением. Смартфоны серии Realme 14 Pro получили тройную вспышку MagicGlow, специально разработанную для создания отличных портретов в условиях недостаточной освещенности, например, в барах или на вечеринках.

В основе Realme 14 Pro+ новый чипсет Snapdragon 7s Gen 3 5G, а Realme 14 Pro — MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G. Обе модели позволяют хранить большие массивы данных при объеме памяти до 512 ГБ, а динамическая оперативная память 12 ГБ+14 ГБ обеспечивает плавность работы в режиме многозадачности.

Чтобы смартфоны не перегревались во время гейминга, серия Realme 14 Pro оснащена системой охлаждения с испарительной камерой площадью 6000 мм². Модель 14 Pro+ обеспечивает частоту 120 кадров в секунду в таких популярных играх, как Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) и Call of Duty: Mobile (CODM), а также частоту 90 кадров в секунду в игре FreeFire.

Обе модели оснащены аккумуляторами емкостью 6000 мАч. Батарея также отличается большим сроком службы: даже после четырех лет работы ее максимальная емкость останется на уровне больше 80%.

Быстрая зарядка Realme 14 Pro+ мощностью 80 Вт позволяет с нуля зарядить смартфон на 50% за 23-24 минуты, а полностью — менее чем за час (58 минут). Realme 14 Pro с зарядкой мощностью 45 Вт заряжается до 100% всего за 76 минут.

Оба смартфона получили дисплей, изогнутый с четырех сторон, ранее представленный в модели Realme GT 7 Pro. Рамка 1,6 мм соотношение экрана к корпусу 93,8%. Дисплей отличается разрешением 1,5K и закруглением в 42°.

Серия Realme 14 Pro отмечена сертификатом TÜV Rheinland «Смартфон повышенной прочности». Оба смартфона получили пылевлагозащиту по стандартам IP69, IP68 и IP66. Realme 14 Pro+ и Realme 14 Pro работают после погружения в воду на глубину 2 метра в течение 48 часов и поддерживают съемку в подводном режиме до часа.

Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Realme 14 Pro+ в конфигурации 8+256 ГБ по цене от 44 990 руб., Realme 14 Pro+ в конфигурации 12+512 ГБ по цене от 49 990 руб., Realme 14 Pro в конфигурации 8+256 ГБ по цене от 34 990 руб., Realme 14 Pro в конфигурации 12+512 ГБ по цене от 39 990 руб.