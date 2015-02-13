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Atlantic Star Orbis-Fly

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.02.2015 «Ленинград Центр» оснащен кинетической системой на базе решения Orbis-Fly 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Atlantic Star и организации, системы, технологии, персоны:

Fly 214 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 1
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Google Android 15244 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Великобритания - Лондон 2432 1
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