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«Элар» оцифровал переписку сына и внука Репина

В 2023 г, корпорация «Элар» продолжила оцифровку мемориальных фондов И. Е. Репина, П. П. Чистякова, а также фондов «Рисунок» и «Гравюра» в Научно-исследовательском музее при Российской Академии художеств.

Основные работы по оцифровке фондов музея были связаны с фондами и архивами музея-усадьбы И.Е. Репина «Пенаты». Большую историческую ценность представляет переписка сына и внука И.Е. Репина: Юрия Ильича (1877-1954) и Георгия Юрьевича (1906-1974) Репиных. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

«В письма содержатся и «итальянские воспоминания» о поездке Юрия в Италию вместе с отцом, И.Е. Репиным. Они полны живых картин, - отметила специалист видеографического банка данных НИМ РАХ Мария Хартанович. – «В воде я увидел местами живые ломтики лимона, они то сжимались, то расправлялись!? – Это медузы, - пояснил твой дедушка» - одна из многочисленных зарисовок о пребывании Репиных в Венеции. Материалы оцифровки буду использоваться в публикации генерального каталога мемориального фонда. Архив будет вводиться в научный оборот через научные, научно-музейные публикации. Уже сейчас большой популярностью пользуются открытки с фотографиями из жизни И.Е. Репина в Пенатах, а также другие фотоматериалы по истории русской художественной школы — редкие портреты выдающихся художников, архитекторов».

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С 2021 г. в Музее Академии художеств в сотрудничестве с корпорацией «Элар» проводится комплексная работа по современной цифровой визуализации и цифровой системной научно-музейной обработке фондов.

Оцифровка производилась на отечественном профессиональном оборудовании «Элар», которое обеспечивает бережное и безопасное сканирование для оригиналов различного физического состояния и различных форматов. Уже сейчас на сайте музея опубликовано 64 630 музейных предметов, отражена научно-исследовательская, публикационная и выставочная работа, - сообщают в Научно-исследовательском музее при Российской Академии художеств.

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