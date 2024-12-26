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Индексная книга (каталог) CNews*
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The Insider



26.12.2024 Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России 1
04.05.2020 Хакеры взломали почту митрополита Тихона и потребовали выкуп. Он отказался платить 1
18.01.2019 Глава «Почты России» купил квартиру за миллиард 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

The Insider и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 3 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
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Михалков Никита 14 1
Порховский Тихон 1 1
Серебренников Кирилл 2 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Европа 21767 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Цензура - Свобода слово 492 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
РИА Новости 917 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Медуза - Meduza 44 1
Black Mirror 5 1
Незыгарь - Telegram-канал 5 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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